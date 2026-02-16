Для Украины оптимальное мирное соглашение - по линии боевого столкновения, - Вениславский

Политик подчеркивает, что Украина никакие территории никому отдавать не может.

Оптимальный вариант для Украины - заключение мирного соглашения по линии соприкосновения. Об этом сказал в интервью "РБК-Украина" член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

По его словам, вопрос Донбасса является действительно ключевым. При этом он добавил, что второй главный вопрос - это контроль над Запорожской АЭС.

"Я думаю, что для нас, как бы мы этого ни хотели, или наоборот, отрицали, оптимальный вариант - это заключение какого-то мирного соглашения по линии соприкосновения с верификацией прекращения огня нашими европейскими и американскими партнерами. Далее уже перевод переговоров в дипломатическую плоскость", - подчеркнул он.

Вениславский считает, что динамика в переговорном процессе по прекращению войны очевидна.

"Россияне уже сели за один стол переговоров с нашей делегацией и начали говорить о каких-то конкретных вещах, абсолютно не оторванных от жизни, как до этого было, а о предметной оценке", - сказал он.

При этом политик отметил, что эта динамика сталкивается с ультиматумом России о выводе украинских войск с территории Донецкой области, которую они не смогли при всем желании захватить в течение 4-х лет полномасштабной войны.

"И если мы контролировали по состоянию на 2022 год чуть более 30% территории, то сейчас мы контролируем более 20%. Это означает, что они за 4 года смогли захватить чуть более 10% территории. И они сейчас хотят, чтобы мы вывели свои войска", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, для Украины это недопустимо.

"Никто войска выводить и отдавать территорию России не будет. Это априори не соответствует ни национальным интересам, ни Конституции Украины. Определенные модели, которые обсуждаются, это создание экономической зоны при условии, что будет симметричный отвод войск", - добавил он.

По его словам, сегодня мы имеем ситуацию определенного оперативно-тактического тупика, где ни россияне, ни мы ничего с этим поделать не можем.

Когда состоится следующий раунд мирных переговоров

Как сообщал УНИАН, украинская делегация отправилась в Женеву, где 17-18 февраля должен состояться новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России о прекращении войны.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов опубликовал фото с другими участниками делегации у поезда, отметив, что они на пути в Женеву. При этом он отметил, что впереди - следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будут обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. По его словам, интересы Украины должны быть защищены.

