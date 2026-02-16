В районе Покровска враг пытается создать 'клешни', - 7 корпус ДШВ

Зафиксировано проникновение вражеской ДРГ в район фермерских хозяйств, операция противника провалилась.

Подразделения армии РФ активизировали усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями". Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В частности, россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское. Отмечается, что в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ украинские штурмовики совместно с другими составляющими Сил обороны противодействуют этим намерениям врага - проводят усиленную аэроразведку и дополнительно минируют вероятные маршруты продвижения противника.

"Одновременно россияне продолжают попытки движения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного. При просачивании на окраине этого населенного пункта Силы обороны обнаруживают и уничтожают врага", - говорится в сообщении.

На днях, рассказали в ДШВ, к северу от Покровска зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. В результате контрдействия украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили противника.

Всего за прошедшую неделю в соответствующем районе Силы обороны ликвидировали и ранили 255 россиян, уничтожили и повредили 19 единиц авто- и мототехники, 29 точек запуска БпЛА, 36 укрытий и складов, 575 ударных БпЛА.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, по данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали населенный пункт Ровно, расположенный между Покровском и Мирноградом. Кроме того, по информации аналитиков, захватчики продвинулись в северо-западном районе Покровска, в направлении населенного пункта Гришино.

Также враг добился успехов в Мирнограде, оккупировав часть "серой зоны" в центре города, и продвинулся в населенном пункте Родинское - к северу от Мирнограда. Отмечалось, что, согласно карте, противник смог закрепиться в восточных районах города.

