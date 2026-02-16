Экс-генсекретарь НАТО назвал фатальные просчеты Запада по Украине

Союзники НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, но это произошло слишком поздно.

Большой ошибкой Запада было то, что он не оказал Украине помощь раньше. Это нужно было сделать еще в 2014 году.

Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что если бы Альянс вооружил и обучил украинских военных между 2014 и 2022 годами, они сейчас могли бы контролировать больше территории и, возможно, предотвратить полномасштабное вторжение России.

"Союзники НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, но большая ошибка - не оказать больше поддержки раньше... Ошибаемся ли мы сегодня? Думаю, сегодня нужно делать больше", - сказал бывший генсек НАТО.

Столтенберг и война в Украине

16 января Столтенберг заявлял, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему хочет всю Украину. Он отметил, что Запад вряд ли может изменить это, но может изменить расчеты Кремля.

А 17 января Столтенберг говорил, что пока НАТО будет держаться вместе и обеспечивать надежное сдерживание и оборону, страны-члены Альянса не подвергнутся нападению со стороны России.

"Нам удавалось делать это более 40 лет во время Холодной войны, нам удавалось это и впоследствии, и мы должны продолжать это делать", - отметил он.

