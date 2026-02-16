На Одессу надвигается циклон: город атакует мощная стихия

Чиновники заявили, что пешеходам нужно учитывать скользкость дорог и тротуаров.

На Одессу и Одесскую область надвигается циклон, население предупреждают об опасности.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в связи с перемещением активного циклона на юг Украины, 18 февраля в Одессе и Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, значительные осадки (7-19 мм за 12 часов и менее).

Речь идет о том, что ночью и утром местами осадки будут сильными и преимущественно в виде снега. Из-за этого объявлен II уровень опасности. Ожидается также налипание мокрого снега, гололед, метель и порывы северного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Одесская городская военная администрация заявила, что ожидается резкое ухудшение погоды - объявлен I уровень опасности (желтый), местами - II уровень (оранжевый). Поэтому людей просят быть максимально осторожными при передвижении по городу, водителей просят по возможности воздержаться от поездок, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам, заявили в МВА, нужно учитывать скользкость дорог и тротуаров.

"Коммунальные службы города готовы к ликвидации последствий непогоды", - уверяют в администрации.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявила, что антициклон Felix изменит погоду в Украине. По ее словам, во вторник в Украине будет преобладать погода без осадков, однако на юге пройдет мокрый снег, дождь и будет порывистый ветер. Уже вечером во вторник пройдет небольшой снег и на западе страны. Ближайшей ночью будет -5...-12 градусов, в северной части -12...-18 градусов, во вторник в течение дня -2...-7 градусов, на севере -5...-10, в южной части, на юго-востоке, в Днепропетровской области -2...+2 градуса, в АРК Крым +3...+9 градусов.

