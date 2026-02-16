Кроссоверы уничтожили конкурентов: названы модели, которые раскупают украинские покупатели

Частные покупатели отдают предпочтение Toyota RAV4, Hyundai Tucson и BYD Leopard 3.

В январе украинский автопарк увеличился более чем на 5,1 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщает специализированный портал "УкрАвтопром".

Из этого количества две трети (66%) купили частные клиенты, а остальные – юридические лица. По сравнению с январем 2025 года, продажи новых легковых автомобилей выросли на 20% среди частных клиентов и на 19% в корпоративном секторе.

В обоих сегментах на первых местах оказались кроссоверы. Украинцы ценят такие автомобили за сочетание практичности, универсальности и комфорта. Многие водители считают их "идеальным" выбором для города и легкого бездорожья.

ТОП-5 новых автомобилей, которым отдавали предпочтение частные покупатели:

Toyota RAV4 – 268 единиц;

Hyundai Tucson – 159;

BYD Leopard 3 – 155;

Toyota Land Cruiser Prado – 146;

Mazda CX-5 – 126.

ТОП-5 автомобилей, которым отдавали предпочтение юридические лица:

Renault Duster – 319 единиц;

Peugeot Landtrek – 73;

Toyota Land Cruiser Prado – 72;

Škoda Octavia – 69;

Toyota RAV4 – 66.

Авторынок Украины – последние новости

Январь стал драматическим месяцем для украинского рынка электромобилей: после декабрьского "штурма" таможни из-за восстановления НДС на импорт электрокаров, первые данные нового года показывают резкое сокращение объемов ввоза. В Институте исследований авторынка подсчитали, что в прошлом месяце только 1374 подержанных электромобиля получили первую регистрацию, тогда как в декабре этот показатель достигал 25 тысяч.

Кроме того, на украинском рынке новых электрических авто лидером продаж стал китайский кроссовер BYD Leopard 3. Его выбирают покупатели, которые ценят "индивидуальность и современные технологии".

