Кроссоверы уничтожили конкурентов: названы модели, которые раскупают украинские покупатели

В январе украинский автопарк увеличился более чем на 5,1 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщает специализированный портал "УкрАвтопром".
Из этого количества две трети (66%) купили частные клиенты, а остальные – юридические лица. По сравнению с январем 2025 года, продажи новых легковых автомобилей выросли на 20% среди частных клиентов и на 19% в корпоративном секторе.
В обоих сегментах на первых местах оказались кроссоверы. Украинцы ценят такие автомобили за сочетание практичности, универсальности и комфорта. Многие водители считают их "идеальным" выбором для города и легкого бездорожья.
ТОП-5 новых автомобилей, которым отдавали предпочтение частные покупатели:
- Toyota RAV4 – 268 единиц;
- Hyundai Tucson – 159;
- BYD Leopard 3 – 155;
- Toyota Land Cruiser Prado – 146;
- Mazda CX-5 – 126.
ТОП-5 автомобилей, которым отдавали предпочтение юридические лица:
- Renault Duster – 319 единиц;
- Peugeot Landtrek – 73;
- Toyota Land Cruiser Prado – 72;
- Škoda Octavia – 69;
- Toyota RAV4 – 66.
Авторынок Украины – последние новости
Январь стал драматическим месяцем для украинского рынка электромобилей: после декабрьского "штурма" таможни из-за восстановления НДС на импорт электрокаров, первые данные нового года показывают резкое сокращение объемов ввоза. В Институте исследований авторынка подсчитали, что в прошлом месяце только 1374 подержанных электромобиля получили первую регистрацию, тогда как в декабре этот показатель достигал 25 тысяч.
Кроме того, на украинском рынке новых электрических авто лидером продаж стал китайский кроссовер BYD Leopard 3. Его выбирают покупатели, которые ценят "индивидуальность и современные технологии".