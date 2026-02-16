Перу откроет новый аэропорт с более прямым доступом к Мачу-Пикчу

Это означает значительное сокращение времени в пути по сравнению с нынешним маршрутом через Куско.

В Перу подтвердили открытие нового аэропорта, который должен существенно упростить дорогу к Мачу-Пикчу - одной из самых известных достопримечательностей мира. Как пишет Travel off Path, несмотря на громкие анонсы, пока речь идет не о немедленных изменениях, а о проекте, реализация которого еще впереди.

"В последнее время страна оказалась в центре внимания из-за серии событий - в частности, сообщений об инцидентах, связанных с безопасностью, и трагической аварии туристического поезда в конце 2025 года. В то же время главная новость для путешественников - это предстоящий запуск нового аэропорта вблизи священного города инков", - говорится в публикации.

Сейчас "воротами в Мачу-Пикчу" считается город Куско. Оттуда туристы добираются до достопримечательности поездами или автобусами - путешествие может длиться несколько часов. Поход по легендарному Inca Trail вообще занимает несколько дней.

Видео дня

Ситуацию должен изменить новый международный аэропорт в поселке Чинчеро. Именно здесь строится Chinchero International Airport, который расположен примерно в 18 милях (около 30 км) от Мачу-Пикчу. Это означает значительное сокращение времени в пути по сравнению с нынешним маршрутом через Куско, отмечает Travel off Path.

Однако билеты искать рано: пока неизвестно, какие авиакомпании и из каких стран будут выполнять рейсы после открытия. Проект также сопровождается внутренними бюрократическими дискуссиями.

Когда открытие аэропорта

По предварительным данным, запуск аэропорта запланирован на конец 2027 года. Поэтому в течение всего 2026-го и большей части 2027 года туристам придется пользоваться привычной схемой через Куско. Для тех, кто планирует путешествие в высокий сезон (май-сентябрь), когда в Андах самая стабильная солнечная погода, новый аэропорт вряд ли станет доступным в ближайшие годы.

В то же время эксперты советуют: если Мачу-Пикчу давно в списке желаемых направлений - не обязательно ждать открытия нового хаба. Уже сегодня можно спланировать путешествие по традиционному маршруту и получить полноценный опыт знакомства с историческим наследием инков.

Путешественникам также стоит обратить внимание и на столицу Лима как на удобную остановку по пути. Город привлекает океанскими пляжами, яркими районами и кухней, в частности знаменитым севиче. Среди популярных вариантов размещения - Hilton Lima Miraflores в районе Мирафлорес.

"Итак, новый аэропорт действительно может изменить логистику путешествий в Мачу-Пикчу, но реальные преимущества туристы почувствуют не раньше конца 2027 года", - констатируют авторы.

Новости туризма

Напомним, в Японии есть железнодорожная станция Сэйрю, расположенная среди гектаров густых лесов между станциями Нагува и Некаса. Интересно, что к ней не ведут ни дороги, ни пешеходные дорожки, и из-за ее сельского расположения до нее можно добраться только поездом. То есть, ни один путешественник не может войти или выйти из железнодорожной станции - с платформы уйти некуда. Однако с единственной платформы открывается великолепный вид на раскинувшиеся японские сельские пейзажи и величественную реку Нисики.

Вас также могут заинтересовать новости: