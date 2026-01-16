Масленица имеет интересные и очень древние украинские обычаи.

Ежегодно в конце зимы или в начале весны отмечается Масленичная неделя, один из самых вкусных и веселых праздников в году. Для наших предков это был период развлечений, розыгрышей и свадеб. Чтобы эти традиции сохранились, каждому украинцу стоит запомнить, когда будет Масленица 2026 - Украина имеет свои уникальные праздничные обычаи.

Когда Масленица в 2026 году

Празднование торжества длится целую неделю перед Великим постом. В свою очередь даты последнего привязаны к пасхальным праздникам. Поэтому Пасха и Масленица 2026 тесно связаны.

В 2026 году православная Пасха наступает 12 апреля. Таким образом несложно посчитать, когда Масленица в Украине - она начинается за 8 недель до Воскресения Христового, то есть 16 февраля, и длится до 22 февраля.

Видео дня

Как появилась Масленица - история праздника

В Украине у этого праздника есть десятки названий - Масница, Запусты, Колодий, Сырная или Сыропустная неделя, Бабская неделя и многие другие. Появилась Масленица у славян задолго до распространения христианства, поэтому торжество имеет языческие корни. Изначально оно было посвящено окончанию зимы и началу весны. Зимний период был самым тяжелым для крестьян, поэтому его конец был большим событием.

Когда в Киевской Руси появилось христианство, церковь добавила Масленицу в православный календарь и попыталась привязать к ней христианские обычаи. Но попытка оказалась не очень удачной, и масленичные дохристианские традиции до сих популярны.

Важно отметить, что Масленичную неделю празднуют не только украинцы, но и многие другие славянские народы - болгары, словенцы, поляки, македонцы, чехи и т.д.

Как отмечается Масленица 2026 - главные обычаи

У украинцев Колодий был прежде всего женским праздником. Считалось, что в течение недели мужчины должны слушаться женщин, не пререкаться и подыгрывать в розыгрышах.

Девушки же "наказывали" юношей, которые до сих пор не успели жениться. Когда Масленица начиналась, холостякам к ноге привязывали деревянную колодку и заставляли ходить так, пока он не выберет невесту или не поставит "магарыч", то есть не угостит женщин. Таким образом наши предки побуждали молодежь к браку.

В давние времена знали, что когда начинается Масленица, это последний перед Пасхой шанс жениться. Далее начинался пост, во время которого свадьбы не играли.

В течение всей масленичной недели замужние женщины собирались на посиделки и играли с деревянными колодками. На каждый день Колодия были свои обряды. В понедельник полено "рожалось", во вторник и среду "крестилось", в четверг "умирало", в пятницу "хоронилось", в субботу "оплакивалось". Масленичное воскресенье было кульминацией игр и гуляний.

Украинская православная Масленица тесно связана с молоком, маслом, творогом и другими молочными продуктами. Они символизируют плодородие и сытость. Главным масленичным блюдом в нашей стране были не блины (это советская традиция), а вареники, особенно с творогом и сметаной. Также готовили налистники, пироги, творожные запеканки. Были и соленые блюда, прежде всего холодец из свиных ног, капустняк, тушеная капуста и рыбный борщ.

Есть также добрый обычай на Масленицу - принято прощать друг друга и примиряться с обидчиками. В течение этой недели родственники обязательно собирались вместе и забывали про все обиды. Мужчины угощали тещу, а женщины - свекровь.

Вас также могут заинтересовать новости: