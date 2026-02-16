'Были уверены, что их не лишат Starlink': эксперт объяснил, как сейчас действуют оккупанты

В частности, на фоне этого они частично приостановили развитие собственных систем связи.

В последнее время РФ нанесла ряд воздушных ударов, которые были сосредоточены на севере Украины. И это может свидетельствовать о том, что враг пытается найти решение на фоне блокировки Starlink. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

"Это указывает на то, что враг возвращается к попытке масштабирования возможности использования средств связи на "Шахедах" и других средствах воздушного нападения. Враг, скорее всего, адаптирует и работает с средствами связи, которые находятся на территории Беларуси, для того, чтобы выстроить первый эшелон связи вдоль границ и для распространения его уже на территории Украины", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что Starlink глубоко интегрировался в возможности Российской Федерации. В частности, об этом свидетельствует то, что на некоторых средствах воздушного нападения россияне уже имели имплементированный фюзеляж со штатным местом для терминалов.

"То есть это указывает на то, что враг рассчитывал использовать его длительное время и надеялся, что не будет каких-либо действий с нашей стороны по ограничению таких возможностей. Именно поэтому мы видим ограниченную возможность применения таких систем связи передовыми подразделениями Российской Федерации, которые применяли их для ударов по объектам. Именно поэтому мы видим применение дорогостоящих средств нападения, таких как "Цирконы" и баллистические ракеты днем, для того, чтобы компенсировать недостаток дешевых средств поражения, которыми можно было бы управлять вручную", - отметил Храпчинский.

По словам эксперта, блокировка Starlink повлияла на возможности РФ наносить воздушные удары:

"И они были лишены этой возможности именно в тот момент, когда они уже были уверены, что этого не произойдет, и некоторые технологии развития связи были частично приостановлены. Именно сейчас мы видим появление информации о применении различных воздушных шаров, других элементов для того, чтобы вернуться к стабильной связи".

Блокировка Starlink для РФ: что известно

Ранее советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов сообщил, что РФ на фоне отключения Starlink начала испытания стратосферных платформ, которые планируют использовать для налаживания связи стандарта 5G NTN. По его словам, таким образом враг пытается компенсировать потерю терминалов.

Между тем, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на фронте РФ начала меньше использовать дронов-камикадзе на фоне отключения Starlink. Также, по его словам, это повлияло и на коммуникацию между пехотными подразделениями оккупантов.

