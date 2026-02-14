Мы пошли на много компромиссов, Путин и его друзья не в тюрьме, - Зеленский

Президент раскритиковал США за попытку заставить украинцев уступить территорию в Донбассе, не требуя от Кремля каких-либо жертв.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал администрацию американского лидера Дональда Трампа усилить давление на Россию, чтобы положить конец вторжению в Украину.

Он предположил, что Конгрессу, возможно, потребуется принять меры для укрепления послевоенных гарантий безопасности.

Зеленский в интервью POLITICO на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что только США обладают политической и финансовой мощью, чтобы остановить войну.

"Будьте честны, сегодня только Украина защищает Европу. Сегодня только Европа дает Украине деньги и помогает Украине. Сегодня только Соединенные Штаты могут остановить Путина", - сказал он.

Зеленский раскритиковал США за попытку заставить украинцев уступить территорию в Донбассе, не требуя от Кремля каких-либо жертв:

"Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа. Они говорят: "Пришло время компромиссов. Вы можете сделать некоторые шаги вперед". Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел. Мы согласились на прекращение огня, Путин отказался".

Гарантии безопасности от США

Президент намекнул, что Конгрессу необходимо подкрепить гарантии безопасности либо дополнительными средствами для послевоенной армии Украины, либо заключением договорного соглашения.

"Гарантии безопасности будут работать только после голосования Конгресса", - сказал он.

Украинский лидер отверг требование Трампа о том, чтобы Киев и Москва завершили мирное урегулирование к лету. Он заявил, что Кремль затягивает переговоры с США, стремясь нормализовать отношения и ослабить санкции.

"Пока не будет достаточного давления - они играют", - отметил Зеленский.

По его словам, цель Путина - оккупировать восточные районы Украины, включая части Донецкой и Луганской областей, где Кремль добился наибольшего прогресса в военных действиях.

Зеленский также приветствовал инициативу НАТО по предоставлению Украине большего количества американского оружия, но сказал, что это не изменило впечатления Путина о слабости Европы.

"Путин действительно не уважает Европу", - сказал Зеленский, добавив, что попытки российского лидера разделить континент не увенчались успехом.

Отмечается, что политик по-прежнему, похоже, был уверен, что именно Украина переживет Путина:

"Я моложе Путина - это важно. У него не так много времени".

Что думает Зеленский о встрече с Путиным

Ранее Зеленский рассказал, как он представляет себе свою ​​встречу с Путиным и что именно он хочет ему сказать.

По его словам, разговор с ним может быть сосредоточен только на прекращении войны. Он также заявил о готовности встретиться в любом формате, кроме Москвы или Беларуси.

