Названы лучшие недорогие смарт-часы в 2026 году – они умеют практически все

Определив, что для вас важнее всего – тренировки, точный мониторинг здоровья или большая автономность – вы сможете выбрать подходящие часы.

Если вы хотите умные часы для Android, но не готовы платить за флагманские модели вроде Pixel или Galaxy Watch, на рынке представлено много отличных бюджетных вариантов – от классических Wear OS до фитнес‑ориентированных часов.

Авторы портала Android Central протестировали и отобрали шесть смарт-часов, которые не только обеспечат вас всеми необходимыми фишками, но и обойдутся максимально недорого.

Galaxy Watch 7 – лучшие по цене/качеству. Очень сбалансированная модель, которая стала еще дешевле после выхода новых поколений. Быстрый интерфейс, поддержка Wear OS и экосистема Samsung делают его отличным выбором в бюджете до $200.

– лучшие по цене/качеству. Очень сбалансированная модель, которая стала еще дешевле после выхода новых поколений. Быстрый интерфейс, поддержка Wear OS и экосистема Samsung делают его отличным выбором в бюджете до $200. OnePlus Watch 2R – более доступная альтернатива Samsung. Они работают на той же платформе, но легче, имеют алюминиевый корпус и предлагают лучшую автономность, хотя уступают в функциях здоровья.

– более доступная альтернатива Samsung. Они работают на той же платформе, но легче, имеют алюминиевый корпус и предлагают лучшую автономность, хотя уступают в функциях здоровья. Amazfit Balance – лучшая альтернатива Wear OS. Эти недорогие фитнес-часы оснащены микрофоном и динамиком, 8-дневной автономной батареей, двухдиапазонным GPS, голосовым помощником и "огромным количеством умных функций".

Видео дня

Fitbit Versa 4 – для занятий фитнесом. Простые, но функциональные смарт-часы с AMOLED‑панелью и обширными возможностями по отслеживанию здоровья, шагов и тренировок.

– для занятий фитнесом. Простые, но функциональные смарт-часы с AMOLED‑панелью и обширными возможностями по отслеживанию здоровья, шагов и тренировок. Garmin Vivoactive 5 – лучшие бюджетные Garmin. Сбалансированный вариант для любителей фитнеса, уступающий более дорогому Venu 3 в материалах корпуса и отсутствии звонков с запястья.

– лучшие бюджетные Garmin. Сбалансированный вариант для любителей фитнеса, уступающий более дорогому Venu 3 в материалах корпуса и отсутствии звонков с запястья. CMF Watch Pro 2 – самый бюджетный вариант. При цене дешевле $100 часы предлагают много функций: AMOLED‑экран, длительную работу от батареи, встроенный GPS и базовую трекинг‑функциональность.

УНИАН рассказывал, что Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире – их подвинул Huawei. Китайские устройства банально дешевле, чем даже самые простые Apple Watch, при этом их функционала большинству покупателей вполне хватает, отмечают аналитики.

В 2025 году на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: