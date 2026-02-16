В X (Twitter) произошел масштабный сбой, соцсеть перестала работать в Украине

На проблемы с доступом жалуются пользователи со всего мира.

16 февраля в работе социальной сети X (бывший Twitter) произошел масштабный сбой. При заходе на любую страницу выдается сообщение о технической неисправности.

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи со всего мира, включая Украину. На проблемы в работе соцсети пожаловались более 40 тысяч раз за последние пол часа.

Проблема затрагивают как мобильные версии, так и веб‑версию платформы, а также работу некоторых функций внутри приложений.

Видео дня

Как отмечает TechRadar, это уже второй крупный сбой в работе Х в этом году. 16 января соцсеть Маска перестала открываться у пользователей по всему миру. Тогда сбой тоже затронул как десктопную версию, так и мобильное приложение.

Аналитики пишут, что соцсеть Х Илона Маска, которую он купил в октябре 2022 года за $44 млрд долларов, продолжает терять пользователей. Люди чаще всего "бегут" в TikTok и Reddit.

УНИАН рассказывал, что Илон Маск блокирует пользователей Х, которые публично критикуют его. Сразу несколько пользователей Х заявили о "теневом бане", из-за чего охват их контента заметно снизился.

