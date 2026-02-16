Ryanair объявил новые летние рейсы на балканские курорты из Польши

Из Познани можно будет отправиться в Албанию и Черногорию.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил летнюю полетную программу-2026 из аэропорта польського города Познань, и некоторые из этих рейсов могут заинтересовать украинцев.

Как говорится на сайте авиакомпании, в частности, туристы смогут отправиться отпуск из Познани на крыльях Ryanair в две балканские столицы – Подгорицу (Черногория) и Тирану (Албания).

Далее из этих городов можно будет без проблем быстро добраться до целого ряда популярных пляжных курортов Балкан.

Кроме того, будет добавлен новый маршрут из Познани в ирландский аэропорт Шаннон.

До 19 февраля 2026 года у туристов будет возможность приобрести билеты на отдельные рейсы по новым направлениям Ryanair из Познани по акционной цене 126 польских злотых (около 1 531 гривни).

Всего же в летнем расписании из Познани Ryanair запланировал 39 маршрутов.

Благодаря этому лоукостер ожидает перевезти в 2026 году более 2,1 миллионов пассажиров из этого польского аэропорта.

Летний отдых на Балканах 2026

