РФ резко увеличила запуски сложных для перехвата ракет: эксперт раскрыл цель

Украине нужно работать с Европой для увеличения поставок систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.

Оккупанты пытаются найти "дыры" в противовоздушной обороне Украины, поэтому и наносят единичные неожиданные удары ракетами "Циркон", как это произошло этой ночью.

Об этом в эфире "Radio NV" сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве. "За последнее время враг существенно увеличил применение сложных для перехвата ракет. Эта работа направлена на то, чтобы найти дыры в нашей противовоздушной обороне за счет тех ракет, к системам противодействия которым у нас колоссальный недостаток", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что россияне постоянно испытывают свои сверхзвуковые ракеты в боевых условиях, нанося удары по Украине. По его словам, ранее такие же испытания россияне проводили и с "Кинжалами" и другими средствами поражения.

"То есть происходит тестирование оружия в режиме реального времени на возможностях всемирных систем противовоздушной обороны, которые по сути должны их перехватывать", – добавил Храпчинский.

По его словам, на фоне этого Украине нужно наращивать работу с западными союзниками по увеличению объемов поставок ракет для систем ПВО, способных поражать вражескую баллистику.

"Дополнительно нужно говорить об увеличении систем противовоздушной обороны, которые могут работать по баллистическим целям. И здесь давайте вернемся к европейской франко-итальянской SAMP/T, которая в новейшем поколении может перехватывать баллистические ракеты даже со сложными траекториями. Поэтому здесь Европе нужно ускорить свои возможности для того, чтобы производить такие системы и стать условно европейским Patriot, который будет защищать Европу от такой угрозы", – отметил эксперт.

Российские атаки по Украине: что известно

Напомним, в ночь на 16 февраля оккупанты нанесли очередной удар по Украине. В частности, по данным Воздушных сил, враг использовал четыре противокорабельные ракеты "Циркон", две из которых были уничтожены.

До этого враг использовал "Циркон" и во время своей массированной атаки 20 января. Тогда враг запустил одну такую ракету из временно оккупированного Крыма.

