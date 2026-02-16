Новый фильм о принцессе Диане поссорил ее сыновей Уильяма и Гарри, - СМИ

В британской королевской семье назревает новый громкий конфликт.

Принц Уильям рассматривает возможность обращения к юристам из-за планов младшего брата принца Гарри и его жены Меган Маркл создать документальный фильм о принцессе Диане.

Как пишет Radar Online со ссылкой на инсайдеров, речь идет о проекте для стриминговой платформы Netflix, который якобы планируют выпустить в 2027 году - к 30-й годовщине гибели Дианы. В фильме должны рассказать о ее жизни, отношениях с медиа и монархией, а также влиянии ее смерти на сыновей.

По словам источников, идея такого проекта вызвала резко негативную реакцию у Уильяма. Будущий король якобы считает создание коммерческого контента о матери глубоко тревожным и даже отвратительным. Особое возмущение у него вызывает участие в проекте Меган Маркл - он воспринимает это как пересечение личных границ.

В то же время принц Гарри, по данным инсайдеров, настроен решительно и не собирается отказываться от идеи. Он убежден, что имеет полное право рассказывать историю своей матери без согласования с дворцом или братом:

"Гарри давно считает, что те, кто должен был защищать его мать, плохо справились с ее жизнью и смертью. Он считает, что в критические моменты, когда Диана нуждалась в сочувствии и поддержке, институт не смог ей этого предоставить. В результате он не считает монархию надежным хранителем ее наследия и твердо убежден, что ее история должна быть рассказана за пределами дворцовых структур".

Дополнительное напряжение создает и сотрудничество с Netflix, который ранее выпустил сериал "Корона", неоднократно критиковавшийся представителями королевской семьи.

Издание отмечает, что этот конфликт может стать новой точкой невозврата в отношениях между братьями, которые и без того остаются напряженными после ухода Гарри и Меган от королевских обязанностей в 2020 году.

