Назван электромобиль, который завоевал внутренний рынок Украины

Nissan Leaf называют "входным билетом" украинцев в мир электромобилей.

В то время как сегмент "свежего" импорта страдает из-за возврата НДС на электромобили, вторичный рынок демонстрирует впечатляющую устойчивость.

Эксперты Института исследований авторынка выяснили, что в январе 2026 года в Украине было заключено 3553 сделки купли-продажи подержанных электромобилей. Динамика по сравнению с декабрем демонстрирует проседение на -17,0%. В то же время, динамика по отношению к январю 2025 года показывает рост на +105%.

Tesla уверенно сохраняет лидерство среди марок. Ее показатель составляет убедительные 901 автомобиль. Таким образом, каждая четвертая сделка на внутреннем рынке приходится именно на нее.

Видео дня

По словам специалистов, Tesla уже давно перестала быть экзотикой и стала самым популярным и ликвидным активом в сегменте. Сразу за ней следуют Nissan (609 автомобилей) и Volkswagen (404).

Среди отдельных моделей с огромным отрывом лидирует Nissan Leaf (568 авто), который остается наиболее понятным и доступным вариантом для украинцев на рынке электрических авто. Сразу за ним довольно ожидаемо оказались Tesla Model 3 (381) и Model Y (275).

Эксперты считают, что в будущем рынок подержанных электромобилей будет только расти, становясь более стабильным как по объемам, так и по разнообразию моделей. По их мнению, вторичный рынок стал "взрослым" и теперь выступает ключевой опорой украинской электрификации.

Украинский рынок электромобилей – что интересного

После активного декабря, когда все спешили купить авто до возвращения НДС, январь показал более скромные результаты – появилось только 864 новых электромобиля (на 85,2% меньше, чем в декабре).

Однако картина не такая печальная, как может показаться на первый взгляд: по сравнению с прошлым годом, продажи выросли на 35,6%, что свидетельствует о продолжении процесса электрификации.

Бесспорным лидером месяца на рынке новых электрокаров стал BYD Leopard 3, который ценят за "индивидуальность" и современные технологии.

Лидером рынка свежепригнанных электромобилей в январе среди марок оставалась Tesla, показатели которой составили более 330 авто. Среди отдельных моделей наиболее востребованным в этом сегменте оказался Nissan Leaf.

Вас также могут заинтересовать новости: