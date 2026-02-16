Нацбанк снова ослабил гривню: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,16 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,22/43,25 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,23/51,24 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 февраля остался на прежнем уровне и составил 43,29 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составил 51,45 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 42,69 гривни, а евро - по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что ситуация на валютном рынке пока контролируемая. В ближайшее время наличный курс доллара будет находиться в рамках 43-43,5 гривни. По его словам, НБУ и правительство имеют обоснованные положительные ожидания относительно финансирования, что подтвердили новости прошлой недели.

