Ожидания прогресса от мирных переговоров в Женеве низкие, - Associated Press

Главным вопросом переговоров является будущее украинских территорий.

Украинская делегация отправилась в понедельник в Женеву, чтобы провести очередной раунд переговоров с российскими официальными лицами при посредничестве США. Как пишет Associated Press, не ожидается никакого значительного прогресса в вопросе прекращения войны, ведь обе стороны продолжают придерживаться своих переговорных позиций по ключевым вопросам, несмотря на то, что США установили июньский срок для достижения соглашения.

Отмечается, что главным вопросом является будущее украинских территорий, которые оккупирует или до сих пор стремится захватить Россия.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров в Женеве будет идти речь о "широком круге вопросов, связанных с территориями и другими вопросами, касающимися наших требований". Однако он не назвал эти вопросы.

"Не было ясно, какие американские чиновники будут присутствовать в Женеве. На недавних переговорах в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, администрацию Трампа представляли посланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер", - добавили в AP.

По словам журналистов, российская и украинская делегации должны были доложить своим лидерам, прежде чем какие-либо возможные компромиссы, обсужденные в Женеве, могли быть приняты.

Мирные переговоры - что говорят западные политики

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что россияне во время переговоров получают больше, чем достигают на фронте. Она подчеркнула, что РФ "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 млн жертв, но продолжает ставить нереалистичные требования во время переговоров.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа высказался о мирных переговорах по войне в Украине. Он считает, что Россия не готова к миру и демонстрирует это каждый день.

"Как мне кажется - и Россия доказывает это каждый день - Россия не готова к миру, и я не думаю, что они готовы к мирным переговорам. Возможно, это произойдет в 2027-28 году, но не в 2026 – потому что все указывает на то, что они просто имитируют переговорный процесс, а тем временем пытаются сломить дух украинцев", - сказал Науседа.

