Россия может согласиться на краткосрочное перемирие с Украиной на выгодных для себя условиях, считает издание.

В Украине, Европе и среди американских друзей Киева царит большое беспокойство из-за встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа, поскольку на кону стоят интересы безопасности США, а также будущее Украины и альянса НАТО, пишет The Wall Street Journal.

В материале указывается, что президентские саммиты являются полезными, хотя и рискованными, когда нет заранее четких контуров соглашения.

В этом случае, отмечает издание, причиной беспокойства является изменение позиции главы Белого дома Дональда Трампа, который после недель высказывания разочарования отказом Путина вести переговоры о прекращении огня, не принял соответствующих мер после того, как в пятницу, 8 августа, истек срок его ультиматума России.

Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, после чего в СМИ просочились противоречивые подробности соглашения об обмене территориями между Украиной и Россией.

Согласно одной из версий, Россия готова на прекращение огня, если Украина согласится отдать оккупанту всю Донецкую область на востоке Украины, включая территории, которые сейчас не контролируются Россией. Указывается, что кремлевскому диктатору нужно контролировать всю Донецкую область, поскольку Украина в 2014 году построила там ключевую линию обороны.

В материале говорится, что Украина также может вернуть себе часть территорий на востоке, которые сейчас контролирует Россия. Однако, неизвестно, о каких именно регионах идет речь и когда это произойдет.

Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что отвергает такой план и издание констатирует, что эта позиция понятна, учитывая многочисленные предыдущие нарушенные обещания Путина. В Украине не верят, что кремлевский диктатор и на этот раз сдержит свое слово.

Поэтому, Украине нужны гарантии безопасности от Запада, а не от Путина, если она все же согласится на территориальные уступки.

Беспокойство также вызывает и тот факт, что президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин встретятся без представителей Украины.

В статье указывается, что трудно представить, как можно договориться о реальном мире без участия Зеленского и его правительства. Глава Белого дома пояснил, что президента Украины могут пригласить уже на следующую встречу с Путиным.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предположил, что президент США решил встретиться лично с главой Кремля, чтобы проверить его искренность.

Рютте отметил, что США координируют действия, чтобы все были "на одной волне", включая поддержку продолжения поставок оружия в Украину.

По мнению издания, кремлевский диктатор не хочет, чтобы Украина вышла из этой войны как независимая страна и могла присоединиться к Европейскому Союзу, если на это будет воля украинцев.

Зато Путин хочет, чтобы Украина стала частью России, еще одной Беларусью. Поэтому, страна-агрессор и может согласиться на краткосрочное перемирие, но на выгодных для себя условиях.

Настоящий мир возможен, как говорится в материале, только в том случае, если Путин посчитает, что война начинает угрожать его политическому контролю внутри России.

Чтобы достичь такого результата, констатирует издание, надо усиливать экономическое давление на Москву, а также предоставить Украине все средства для самообороны.

Возможно, жесткий ультиматум Трампа и привлек внимание России, ведь глава Белого дома рискнул отношениями с Индией и ввел пошлины за покупку российской нефти.

В то же время, президент США так и не ввел пошлины против Китая, а также не согласовал с Евросоюзом судьбу конфискованных 300 миллиардов долларов российских резервов, находящихся на Западе.

Поэтому, издание констатирует, что Трамп хочет, чтобы его считали миротворцем, но мира легко достичь, если уступить тем, чего хочет агрессор. Зато для длительного мира ему нужно заключить соглашение, которое даст Украине свободу определять свое будущее и чтобы Россия больше не вернулась к идее захвата новых территорий.

Зеленский высказался о встрече Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно разобраться в целях Путина и в смыслах, которые он постоянно демонстрирует и говорит. Глава украинского народа добавил, что вопрос обмена территорий нельзя отделять от гарантий безопасности. Зеленский не верит Путину и уверен, что ему нужны не украинские территории, а уничтожение суверенитета.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что продуктивные переговоры возможны только при участии Украины, поэтому он настаивает на трехстороннем формате встречи. О чем собираются говорить Трамп и Путин на Аляске, президент Украины не знает. Он добавил, что Украина ожидает серьезных санкционных мер со стороны США в адрес России.

