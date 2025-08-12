Критики опасаются, что встреча с Трампом сыграет на руку Путину.

Впервые после своего возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в эту пятницу, 15 августа, на Аляске, чтобы обсудить прекращение огня в Украине, пишет The New York Times.

Издание указывает, что поскольку Путин настаивает на мирных предложениях, которые более выгодны России, а не Украине, многие аналитики и бывшие чиновники администрации Трампа опасаются, что он снова использует встречу с господином Трампом в свою пользу.

Отмечается, что во время первого срока президентства, Трамп шесть раз лично встречался с Путиным, а также имел с ним несколько телефонных разговоров. Издание для сравнения отметило, что преемник Трампа, Джо Байден встретился с Путиным лишь один раз в 2021 году до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Видео дня

"После скандала между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете европейцы, украинцы и сторонники Украины в администрации сформировали политику, направленную на то, чтобы помочь Украине продолжать борьбу и не допустить, чтобы Трамп принял российскую точку зрения в конфликте", - сказал вице-президент по исследованиям в Фонде Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

Вайс считает, что предстоящая встреча Трампа и Путина станет настоящей проверкой, выдержит ли эта политика первую их встречу.

В Белом доме описывают эту встречу как пример преданности Трампа делу прекращения кровопролития в Украине. Администрация президента США защищает его нетрадиционный стиль как необходимый отход от медленных дипломатических обычаев.

Однако, как отмечает издание, критики высказывают опасения, что поспешно запланированный разговор сыграет на руку Путину, бывшему работнику КГБ и известному мастеру манипуляций.

Указывается, что аналитики не ожидают прорыва в вопросе Украины, которого Трамп надеется достичь в Аляске. Все потому, что кремлевский диктатор всячески демонстрирует, что на поле боя он может достичь значительно больше, чем на мирных переговорах.

Старший директор по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности в первой администрации Трампа Фиона Хилл считает, что любой прорыв во время разговора Трампа с Путиным маловероятен.

"Россияне хотят достичь сделку, которую США не смогут нарушить. Сначала они были в восторге от Виткоффа, поскольку он является прямым каналом связи с Трампом, но теперь они разочарованы, что вокруг разговора нет никакой структуры", - сказала она.

При этом, Хилл добавила, что хотя кремлевский диктатор и согласился на встречу на высшем уровне, но хочет, чтобы детали были проработаны позже. Однако, по ее мнению, нынешний глава Белого дома не является тем человеком, который уделяет внимание деталям.

Новые детали встречи Трампа с Путиным

Ранее УНИАН сообщал, что советник Кремля по вопросам внешней политики Дмитрий Суслов заявил, что Путин ожидает два возможных варианта развития событий на саммите. Первый предусматривает принятие двустороннего российско-американского плана по достижению перемирия в Украине. В таком случае, РФ якобы ожидает вывода украинских войск из районов Донбасса, а также вывода России из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Суслов добавил, что Украина также отказывается от вступления в НАТО. Второй вариант - если президент Украины Владимир Зеленский отказывается от обмена территориями с РФ, США прекращают военную помощь Украине и продажу европейцам оружия.

Также мы писали, что Зеленский поделился, что во время разговора с Трампом он заявил, что не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос Конституции Украины. Президент Украины добавил, что такие вопросы он хочет обсуждать лично. Зеленский подчеркнул, что Украина всегда поддерживает встречи в любом формате.

Вас также могут заинтересовать новости: