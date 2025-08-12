Президент сказал, что оккупация Украины Путину нужна не ради территории, а чтобы уничтожить суверенитет.

Обмен территорий - сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины и суверенитета государства. Об этом во время общения с журналистами сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так он ответил на вопрос о давлении США в ситуации, когда президент США Дональд Трамп и россияне договорятся об оккупации Донбасса и обвинят Зеленского в срыве мирных переговоров.

"План "русских" очень прост. Я ожидаю давление и имею его ежедневно. Этого я не очень боюсь. Чего мы боимся? Высокая вероятность того, что Путин скажет: "Пусть Зеленский выводит свои войска с Донбасса - тогда будет ceasefire (прекращение огня. - Ред.)". Мы услышим детали этого и что-то ответим. А Трамп может сказать: "Украинцам придется это сделать", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Трамп может предложить Путину решать вопрос территорий втроем или напрямую с украинским президентом, без участия США, а на период договоренностей договориться о прекращении огня и Трамп в таком случае не будет усиливать санкции.

"Конечно, я хотел бы видеть позицию Америки ввиду того, как все началось - нашу территорию оккупировали, украинцев убивают и после этого мне говорят: "Чтобы дальше тебя не убивали, надо выйти". А какие гарантии безопасности? Выйти из Донецкой области? А в чем компромисс? Мы будем в НАТО? В ЕС? Я ничего не слышал - просто ни одного предложения, которое бы гарантировало, что завтра не начнется новая война и Путин не попытается оккупировать Днепр, Запорожье или Харьков. Он уже дважды начинал войны при разных президентах Америки. Что его удержит от третьей войны?", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что Россия имеет большую территорию и без оккупации Украины. Напомнил, что незаселенные территории РФ превышают по площади всю Украину.

"РФ - самая большая по площади территория в мире. То есть это не вопрос территории. Что делает Путин? Ему нужна оккупация нашего государства не с точки зрения территории. Ему не нужна суверенная Украина", - сказал президент.

Он добавил, что территории не играют никакой роли для Путина.

"А если вопрос не в километрах, то какой смысл выходить из девяти тысяч квадратных километров Донетчины, которые мы сейчас контролируем? Просто ему помочь подготовить новую военную операцию? А значит нам нужны гарантии безопасности, которые сохранят прежде всего наше государство, суверенное государство, нашу независимость", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что нужно, чтобы на эти вопросы ответили те, кто принимает решение, и тогда "будет легче". По его словам, тогда условия, которые ставит Путин, мы будем воспринимать по-другому.

"Например, я их воспринимаю по-другому. Он записал себе в Конституцию украинскую землю: ну и что? Он записал себе в Конституцию и Херсонскую, и Запорожскую области. Значит, он будет продолжать? Нет, он говорит, что не будет продолжать. Что значит, "он говорит"? А почему он не будет? А кто там стоит? Какой забор? "Америка, ты станешь здесь, здесь будут твои базы?". "Нет, - "русские" говорят, - баз там не может быть". Не может? Ну, значит, ты боишься баз Америки? Боишься, что американцы будут наступать? "Русские говорят: "Нет, мы этого не боимся". А, вы не боитесь? Ты просто хочешь наступать и не хочешь, чтобы американцы там стояли? "Да". О чем мы говорим?", - сказал президент.

Он отметил, что нужно разобраться в целях Путина и в смыслах, которые он постоянно демонстрирует и говорит. Тогда станет понятно, что происходит, и что он делает.

"Телеграф" написал, что я готов к обмену территорий. Я с "Телеграфом" не общался. Но я достаточно опытный человек, чтобы понимать, как готовится информационное поле. Забрасывается: "Готова ли Украина обменять...". Затем смотрят реакции тех или иных людей, гражданского общества, блогеров, журналистов, населения. Просто готовится соответствующая информационная почва...", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул:

"Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство - это что, частная собственность? 30% Донецкой области - это что, моя частная собственность? Или ваша? Или чья-то? Обмен территорий - это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа".

Президент также отметил, что не считает предложения Путина равнозначными предложениям Трампа. Он добавил, что считает Трамп медиатором, а не сторонником России. Поэтому Трамп может не разделять жесткие предложения Путина отдать территории и может сделать так, чтобы позиция Путина была не такой уверенной.

Он также назвал Трампа "президентом мира", который хочет спасти жизни людей и прекратить огонь. Зеленский отметил, что Трамп может об этом договориться с одной и с другой стороной.

"Мой план очень прост: сеаѕеfire и за это время мы должны обсудить и решить вопрос, при медиации США, о понятных гарантиях безопасности. Например: что способна гарантировать Европа, что способны гарантировать США, что способны гарантировать "русские". Должна быть согласованная позиция", - пояснил президент.

Зеленский также сообщил, что 13 августа они будут разговаривать с европейцами и с американской стороной. В этом разговоре он планирует донести сигнал, что такие чувствительные вопросы об Украине стоит обсуждать в присутствии Украины.

