Путин проигрывает войну сразу по трем направлениям, – Bild

В последние месяцы Россия начала отдаляться от гипотетической победы над Украиной.

Полномасштабное вторжение в Украину, которое должно было вернуть России статус сверхдержавы, на пятый год войны превратилось в катастрофическую проблему для Кремля. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Анализируя текущую ситуацию в войне, авторы публикации видят для Путина три большие проблемы, преодоление которых пока не представляется возможным.

Во-первых, это огромные потери солдат. По западным оценкам, Россия сейчас теряет около 35 000 солдат ежемесячно убитыми и ранеными. Российские оппозиционные журналисты оценивают количество погибших российских солдат в 352 000, из которых известны поименно около 217 800.

Хотя Кремлю все еще удается компенсировать потери новыми рекрутами, российская армия с начала года перестала наращивать численность.

Во-вторых, потери уже завоеванных территорий в Украине. Как отмечает Bild, впервые за долгое время Россия теряет больше территории, чем захватывает. Пока речь идет о незначительных показателях, однако это обесценивает новые продвижения России. Подсчитано, что в целом с начала года россияне захватили лишь около 220 квадратных километров – 0,04% территории Украины.

Это сопоставимо с украинскими продвижениями на фронте. За последние месяцы Силы обороны деоккупировали 189 квадратных километров.

В-третьих, возвращение войны в саму Россию. Война, задуманная как короткая зарубежная экспедиция, на пятый год все больше распространяется на российскую территорию. Украинские беспилотники уже системно атакуют нефтеперерабатывающие заводы, военные объекты и инфраструктуру глубоко в российском тылу. Под ударом даже московская агломерация – самое сердце путинской империи, где люди до сих пор жили так, будто никакой войны нет. Для них стали настоящим шоком взрывы над их многоэтажками.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, Кремль вынужден менять свои информационные нарративы о войне против Украины из-за того, что первоначальные цели не были достигнуты. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратил внимание, что российские месседжи постепенно "понижают планку" – от заявлений о захвате Киева до акцента на удержании Донбасса.

Также мы рассказывали, что война России против Украины по своей структуре напоминает Корейскую войну – после активных маневров первых лет боевые действия перешли в фазу изнурительного противостояния на относительно стабильной линии фронта. Поэтому эта война может завершиться так же, как и Корейская – перемирием с фактически замороженными границами и длительным контролем демаркационной линии, которая будет хорошо укреплена и патрулируется.

