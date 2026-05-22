Каждый квадратный километр наступления на фронте обходится России в 200 солдат, - Федоров

Министр связывает рост потерь РФ с несколькими факторами.

Украина ставит перед собой цель нанести стороне РФ не менее 200 потерь на каждый квадратный километр, который Москва захватывает на поле боя. Как пишет Business Insider, в последние месяцы продвижение российской армии становится все более дорогостоящим.

"Каждый километр продвижения обходится врагу в непропорционально большие потери", - заявил недавно журналистам министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи, посвященной обсуждению результатов боевых действий за текущий год.

По его словам, в октябре 2025 года российская армия теряла 67 солдат - погибших или раненых - на каждый квадратный километр наступления. Эта цифра выросла до 165 в январе, 244 в феврале, 254 в марте и 179 в апреле. Федоров подчеркнул, что только за апрель Москва понесла 35 203 потери.

"Наша стратегическая цель - нанести врагу не менее 200 потерь на каждый квадратный километр наступления. Динамика показывает, что Украина значительно замедлила наступление врага и постепенно восстанавливает инициативу. В то же время мы активизируем боевые действия и освобождаем территории", - отметил министр.

Федоров связывает рост потерь РФ с несколькими факторами, в частности с решением Илона Маска в феврале отключить спутниковый интернет Starlink для российских войск. По словам министра, Москва не смогла заменить эту систему, что позволило украинским защитникам воспользоваться ситуацией на поле боя.

Еще одним фактором является стремление Украины создать арсенал ударных БпЛА средней дальности, способных поражать российские цели на такой оперативной глубине, что делает невозможным проведение российскими оккупантами наступательных действий на линии фронта.

"Мы активно приступили к закупке ударных беспилотников средней дальности, которые стали одним из ключевых технологических преимуществ на линии фронта", - заверил Федоров.

Ранее командир 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины, генерал-майор Дмитрий Делятицкий объяснил, как морпехи воюют в Херсонской области. По его словам, на этом направлении ситуацию значительно осложняет большое количество водных преград и разветвленная островная зона.

"Морская пехота на этом направлении удерживает свои позиции на правом берегу, противостоит попыткам врага закрепиться в островной зоне дельты Днепра и одновременно успешно удерживает свои позиции на левом берегу", - отметил военный.

В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак раскрыл цели России на фронте этим летом. Он отметил, что кроме Донецкой области, важной целью для врага также остается Запорожское направление.

"Остается несколько горячих точек в Сумской и Харьковской областях. А Донецкая - горит вся. У России есть группировка, которая, по замыслу Москвы, должна подойти к Запорожью и осуществлять хаотичные обстрелы города. Однако реализовать эти планы не получается. Более того, нашим военным удается оттеснить россиян от Запорожья", - подчеркнул Ступак.

