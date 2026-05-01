ВСУ перехватили инициативу и добились наибольших успехов с момента Курской операции, - ISW

ВСУ возвращают инициативу на многих участках фронта.

Украинские Силы обороны восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"В последние месяцы украинские силы провели серию контратак в различных районах театра военных действий, добившись наиболее значительных успехов на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года", - отмечается в отчете.

Так, ВСУ отбили большую часть Купянска, начиная с ноября 2025 года, освободили более 400 квадратных километров на юге Украины зимой и весной 2026 года, а с конца апреля 2026 года освободили несколько населенных пунктов в западной Запорожской области.

Аналитики отмечают, что украинские контратаки на юге Украины создали каскадный оперативный и стратегический эффект против весенне-летнего наступления России на "Пояс крепостей", и вынудили Россию выбирать между обороной от украинских контратак и распределением людских и материальных ресурсов на приоритетные участки.

Кроме того, усиление ударов средней дальности по российской логистике, военной технике и живой силе с начала 2026 года также снизило способность российских войск проводить наступательные операции и, вероятно, способствовала недавним наступлениям Украины.

15 мая главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что точные удары Украины, уничтожение российских резервов и постоянное давление на российские штурмовые подразделения позволили украинским силам все больше перехватывать тактическую инициативу и вынуждать российские войска реагировать в соответствии с оперативным темпом, определенным Украиной.

Сырский также объяснил недавние успехи Украины на поле боя систематическими усилиями Украины по сокращению боевой мощи России и способности России поддерживать штурмовые операции путем постоянных ударов по российской живой силе.

Только за май Силы беспилотных систем ВСУ стремятся нанести РФ 34 000 потерь, не считая потерь от артиллерийских обстрелов, ударов по тылу, боевых потерь на передовой и других неподтвержденных потерь.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские силы достигли своей цели – нанести потери, превышающие темпы набора новобранцев в Россию в апреле 2026 года, и поставили новую цель – наносить около 50 000 российских потерь в месяц.

"Украинские силы, вероятно, продолжат расширять свою кампанию ударов средней дальности и контрнаступления на уязвимых участках линии фронта, что, вероятно, еще больше затруднит российские наступательные операции", - отмечают в ISW.

Успехи ВСУ на фронте

Командир третьей роты первого батальона "Хартии" заявил, что в настоящее время украинские силы полностью контролируют Купянск в Харьковской области, несмотря на попытки российских подразделений проникнуть в город небольшими группами. Кроме того, он подчеркнул, что у россиян пока нет шансов снова зайти в Купянск.

Кроме того, силы российских оккупантов выбиты из укрепленных позиций в Степногорске Запорожской области, ключевые локации перешли под контроль ВСУ.

