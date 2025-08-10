Грэм настаивает на необходимости дальнейшего вооружения Украины, хотя Трамп уже отказался помогать безвозмездно.

Украина не сможет выгнать россиян со всей своей территории, но и Россия не способна захватить новые значительные территории. Поэтому мирное соглашение будет предусматривать определенный формат обоюдных территориальных уступок. Такое мнение в интервью NBC News высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Так, сенатор фактически подтвердил недавнее заявление Дональда Трампа о том, что мирное соглашение будет предусматривать определенный формат обмена территориями, подконтрольными РФ и Украине.

"Я хочу быть с вами честным, Украина не выгонит всех россиян [со своей территории], а Россия не дойдет до Киева. Поэтому в итоге произойдет определенный обмен землями в конце", - сказал Грэм.

Видео дня

При этом он апеллировал к истории с разделением Германии по итогам Второй мировой войны, когда даже город Берлин более 30 лет существовал в разделенном состоянии.

На это журналистка напомнила Грэму о его собственном заявлении 2023 года, в котором он заявил, что нельзя заканчивать войны, отдавая территорию агрессору, и что уступки России в Украине будут вдохновлять Кремль на новые войны, в том числе против НАТО.

На это Грэм ответил, что продолжение военной помощи Украине будет гарантировать мир в Европе, потому что при таком сценарии "Россию будет сдерживать самая смертоносная армия на европейском континенте, то есть Украина".

По его словам, гарантии безопасности также должны заключаться в том, что снова вторгшись в Украину, россияне встретят не только украинскую армию, но также "европейские силы на земле". Кроме того, Грэм убежден, что "минеральное соглашение" между Киевом и Вашингтоном тоже каким-то образом будет гарантировать безопасность Украины, потому что "президент Трамп будет защищать эти интересы".

Перспективы мира в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Белом доме не исключают возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Однако, его если и пригласят, то не на самое начало встречи.

Также мы приводили заявление постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера. Он подтвердил, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет включать определенную форму "обмена территориями". Однако он отметил, что просто так отдавать россиянам большие куски территории никто не собирается.

Вас также могут заинтересовать новости: