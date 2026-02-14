США предложили гарантии безопасности на 15 лет, но Украина хочет большего, - Зеленский

Президент сообщил, что Украина работает со всеми партнерами над гарантиями безопасности.

Соединенные Штаты Америки предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет, а Украина рассчитывает на срок не менее 30 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Украина работает со всеми партнерами над гарантиями безопасности.

"Мы близки в целом с этим проектом. Мы сегодня встречались с сенаторами. Сказали, что очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенными для инвесторов. Для них нужны гарантии, которые были бы дольше, чем пять-десять лет. Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет, мы хотим иметь 20 лет плюс, 30-50. Смотря, что решит администрация и Конгресс. Посмотрим", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский также заявил, что российского диктатора Владимира Путина, кроме войны и завоеваний, больше ничего не интересует. По словам Зеленского, Украина делает все, чтобы остановить войну и гарантировать безопасность, но проблема заключается в том, что Путин ни в чем больше не заинтересован.

Президент Украины добавил, что сейчас внимание Путина сосредоточено на Украине, и никто из украинцев не верит, что он когда-нибудь оставит украинский народ в покое.

