Рубио передал Трампу послание от Путина

В США заявили, что послание Путина было передано Трампу через Рубио на фоне переговоров с Лавровым и обсуждений рисков эскалации.

Госсекретарь США Марко Рубио передал президенту Дональду Трампу послание от правителя России Владимира Путина, которое было озвучено во время его беседы с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу в соцсети Х.

"Рубио только что сообщил журналистам, что Лавров передал сообщение от Путина, предназначенное для Трампа, которое, по словам Рубио, он передал", – написал журналист.

В то же время госсекретарь США преуменьшил значение сообщений о том, что Россия якобы призвала США эвакуировать персонал посольства из Киева из-за угрозы ударов. Он подчеркнул, что длительные войны всегда несут риск эскалации.

Видео дня

"Опасность всех этих войн, поскольку они продолжаются, заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации", – заявил Рубио.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, во время разговора Лавров также якобы предупреждал о возможных ударах РФ по Киеву и рекомендовал американским дипломатам покинуть некоторые объекты. В России это связывали с ударами украинских беспилотников по своей территории, тогда как в Киеве подобные заявления расценивают как попытку давления на переговорах.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что подобные угрозы рассматриваются как элемент шантажа с целью получения уступок.

В свою очередь Рубио заявил, что власти США готовы взять на себя роль посредника и продолжить содействовать завершению войны России против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: