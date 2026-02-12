Массированный удар по Одессе: повреждена гражданская и критическая инфраструктура (фото)

В 9-этажном жилом доме разрушены фасадная стена и крыша.

В Одессе в результате ночной дронной атаки существенные повреждения получили гражданская и критическая инфраструктура.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, пострадал мужчина, которому оказана медицинская помощь, и дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Разрушениям подвергся объект инфраструктуры, где произошел пожар. Также поврежден 9-этажный жилой дом: разрушены фасадная стена и крыша, возникло возгорание на верхнем этаже. "Психологи ГСЧС на месте оказали помощь 23 жителям", - отметил Лысак.

Видео дня

По его словам, существенные повреждения понесла торговая инфраструктура: огнем охватило павильоны на рынке и повреждено здание супермаркета. Лысак отметил, что коммунальные службы уже ликвидировали последствия атаки, расчистили территории и закрыли оконные проемы пленкой. Развернут оперативный штаб, где жители пострадавших домов могут получить помощь.

Удары по Одессе

Как писал УНИАН, в ночь на 12 февраля армия РФ нанесла по Одессе массированный удар беспилотниками. Из-за попадания дронов произошел масштабный пожар, в части города пропало свет. Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в одном из районов поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр. По предварительным данным, есть один пострадавший, которому оказывают помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: