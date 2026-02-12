Один из самых удивительных обитателей моря: что известно об уникальном животном, способном к фотосинтезу

Этот необычный моллюск является редким примером фотосинтезирующего животного.

В природе есть существо, которое сочетает в себе черты животного и растения. Речь идет о морском слизне Costasiella - крошечном обитателе океана, которого еще называют "листовой овцой" или "слизнем Шоном". О нем рассказал научный писатель Стюарт Блэкман на страницах DiscoverWildlife.

Он пишет, что этот необычный моллюск является редким примером фотосинтезирующего животного. Большую часть времени он проводит, поедая морские водоросли, однако переваривает их не полностью. По словам автора, эта уникальная способность почти не встречается в животном мире.

Блэкман объяснил, что во время питания слизень отделяет хлоропласты – зеленые органеллы клеток растений, преобразующие солнечный свет в химическую энергию, – от других частей пищи. И вместо того, чтобы их переваривать, моллюск встраивает эти структуры в собственные ткани.

Благодаря этому Costasiella может частично получать энергию от солнечного света, фактически осуществляя фотосинтез. Такая способность делает это существо одним из немногих известных науке примеров животных, которые используют механизмы, присущие растениям.

Блэкман добавил, что этот морской слизень попал в список самых необычных существ океана.

Другие необычные животные

Ранее УНИАН рассказывал, что ученые назвали животное с самым сильным укусом в истории. И это не динозавр, как кажется на первый взгляд, а гигантский доисторический крокодилоподобный - пурусзавр (Purussaurus brasiliensis). По словам американского эволюционного биолога Скотта Треверса, это пресмыкающееся жило через миллионы лет после вымирания динозавров, но, вероятно, обладало силой укуса, превышавшей 69 000 ньютонов. Для сравнения, самая большая измеренная сила укуса среди современных видов принадлежит морскому крокодилу, и это около 16 000 ньютонов.

Также мы писали, как уникальная птица поражает добычу одним ударом ноги. Речь идет о птице-секретаре (Sagittarius serpentarius), которая живет на открытых африканских лугах и отличается среди других хищных птиц. У нее ноги похожи на журавлиные, но она способна бить ими сильно и точно, поражая змей, ящериц и мелких млекопитающих.

