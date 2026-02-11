Ушел из жизни звезда сериала 'Бухта Доусона' Джеймс Ван Дер Бик

Долгое время актер боролся с раком.

Умер американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона". Ему было 48 лет.

О смерти звезды сообщила его семья, пишет Variety. Отмечается, что актер долгое время боролся с раком толстой кишки – болезнь у него диагностировали в 2023 году, а в 2024 году он рассказал о своем диагнозе.

"Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть многое, что можно рассказать о его желаниях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни настанут. А сейчас мы просим о спокойной приватности, поскольку мы скорбим о нашем любимом муже, отце, сыне, брате и друге", – сообщили близкие актера на его странице в Instagram.

Джеймс Ван Дер Бик умер – чем запомнится актер

Американская звезда сериалов родился в Коннектикуте. Ван Дер Бик начал актерскую карьеру еще в школьные годы. Он снялся в нескольких театральных постановках и нескольких независимых фильмах.

Однако настоящим прорывом стало получение роли в сериале "Бухта Доусона" в 1997 году.

Популярный сериал выходил в эфире канала WB в течение шести сезонов. В нем также снимались такие знаменитости, как Кэти Холмс, Джошуа Джексон и Мишель Уильямс. Реакция его персонажа на разрыв с девушкой стала настоящим мемом, который много лет был вирусным в сети.

Примечательно, что в марте 2025 года актер намекнул, что его рак перешел в ремиссию. Тогда он объявил, что планирует вернуться к работе.

