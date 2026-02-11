Однополые браки в Украине: в Раде сказали, включат ли спорную норму в Гражданский кодекс

Нардепы отказываются от спорных норм, потому что не хотят негативной реакции общества.

В проект Гражданского кодекса не планируют включать "чувствительные нормы", в частности, касающиеся легализации однополых браков или снижения до 14 лет брачного возраста.

Об этом сказал на брифинге народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Украины Владимир Ватрас (фракция "Слуга народа"), который является одним из авторов проекта Гражданского кодекса.

По его словам, проект Гражданского кодекса состоит из 9 книг. При этом он добавил, что в случае его принятия планируется прекратить действие действующего Семейного кодекса Украины.

Он отметил, что рабочая группа, которая работает над законопроектом, не возражает в целом против идеи защиты прав ЛГБТ-сообщества и не против возможности принятия закона о социальных партнерствах.

"Мы не имели возможности допустить в законопроекте легализацию однополых браков, поскольку это противоречит Конституции Украины, в которой есть определение брака, что это союз между женщиной и мужчиной. В условиях военного положения мы не сможем изменить Конституцию", - подчеркнул нардеп Ватрас.

Он также рассказал, что рабочей группой предлагалось оставить норму семейного законодательства, которая существовала до 2024 года и запрещала расторжение брака в период беременности жены и до тех пор, пока ребенку не исполнится один год.

"Но мы учли позицию наших женщин из парламента, которые высказали замечания, что это противоречит ряду международных конвенций, и все же решили это предложение исключить из текста законопроекта. Теперь предусмотрено, что и беременная женщина, и с ребенком до 1 года будет иметь возможность расторгнуть брак, не объясняя причину", - подчеркнул Ватрас.

По его словам, было решено сохранить баланс между интересами семьи и интересами женщины, которая вынашивает ребенка и воспитывает его.

Он рассказал еще об одной резонансной норме. По его словам, речь идет о положении проекта о брачном возрасте.

"По общему правилу, брачный возраст в Украине устанавливается в 18 лет. В действующей норме право на брак может быть предоставлено несовершеннолетнему лицу при особых обстоятельствах, в том числе рождении ребенка, беременности. С 1 января 2004 года по март 2012 года существовала норма в законодательстве, которая давала возможность регистрировать браки с 14-летнего возраста по решению суда и также при особых обстоятельствах. Рабочая группа решила, что нужно оставить брачный возраст с 18 лет, для 16 лет – брак при особых обстоятельствах, а с 14 лет – при чрезвычайно особых обстоятельствах", – отметил нардеп.

При этом добавил, что после широкого резонанса и критики в отношении 14-летнего возраста, даже речь шла о якобы "легализации" педофилии, председатель ВР Руслан Стефанчук рекомендовал рабочей группе исключить норму о 14 годах из законопроекта", - подчеркнул нардеп.

Ватрас рассказал, что после негативной реакции общества относительно снижения возраста согласия на секс с 16 до 14 лет, эту позицию нужно скорректировать.

Нардеп отметил, что на сегодняшний день в парламенте есть основной и два альтернативных законопроекта, которые прорабатываются, и будет подготовлен согласованный текст единого законопроекта.

Браки и разводы в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в первом полугодии 2024 года на пять браков пришлось одно развод. При этом количество разводов в полтора раза выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сообщал "Опендатабот", в целом за январь-июнь 2024 года украинцы создали 72,7 тысячи новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период 2023 года, когда поженились 86 тысяч. При этом в 2022-м их количество составило 103,9 тысячи.

Хотя в первый год полномасштабной войны в статистике разводов был заметный спад, их общее количество продолжает расти.

