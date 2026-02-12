После ночной атаки РФ тысячи домов в Киеве остались без тепла: в каких районах проблемы

Проблема с отоплением коснулась обоих берегов Киева.

Почти 2 600 домов в Киеве остались без тепла после российского удара в ночь на 12 февраля, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он пояснил, что это произошло в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг.

"Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах", - сообщил Кличко.

Городской голова добавил, что коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома.

Кроме того, он напомнил, что более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов также без тепла.

"Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно", - подчеркнул мэр.

Удар России по Украине в ночь на 12 февраля - главные новости

В ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Сообщалось о двух пострадавших.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Украине, применив более 20 баллистических ракет и почти 220 дронов. Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Днепр и Одесса.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных беспилотников на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

