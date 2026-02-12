Весит до 30 кг и диаметром полметра: какая самая большя семечка на планете

Когда Сейшельские острова отделились от материка, эти деревья оказались отрезанными от животных, от которых зависело распространение семян.

Деревья, заселяющие изолированные острова, часто развивают более крупные семена. Ни один вид не демонстрирует эту эволюционную закономерность лучше, чем коко-де-мер, произрастающее на Сейшельских островах, чьи семена, устанавливающие рекорды, могут достигать невероятных 40-50 см в диаметре при весе до 30 кг. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что когда Сейшельские острова отделились от материка, эти деревья оказались отрезанными от животных, от которых зависело распространение семян. Упавшие таким образом семена оставались на месте, растя рядом со своими родителями, братьями, сестрами и родственниками и конкурируя с ними.

"Это оказывало давление на размер семян: чем крупнее семя, тем выше вероятность его приживаемости и выживания", - рассказал Кристофер Кайзер-Банбери, ученый из Технического университета Дармштадта в Германии.

Он и его коллеги обнаружили, как коко-де-мер, растущий на очень бедной почве, способен поддерживать такие колоссальные семена: он использует свои листья как систему воронок и желобов, которая собирает дождевую воду и направляет ее к основанию ствола.

По мере спуска жидкость собирает множество богатых фосфором веществ, образуя питательный раствор, который обогащает почву непосредственно вокруг дерева.

