Люди стали пить меньше пива, один из лидеров отрасли увольняет тысячи работников

Известный производитель пива, компания Heineken NV сократит около 7% своих сотрудников на фоне падения спроса на напиток. Об этом сообщает Bloomberg.

В целом нидерландский пивовар имеет 87 тысяч сотрудников по всему миру. Ожидается, что сократят от 5 до 6 тысяч рабочих мест – преимущественно в Европе. Уменьшение численности персонала будет происходить в течение двух лет в рамках программы сокращения расходов, сообщила компания. Однако не уточняется, какие должности затронет сокращение.

"Компания также сообщила о падении объемов продаж пива в 2025 году, хотя снижение на 2,4% было несколько меньше, чем прогнозировали аналитики. Акции Heineken подорожали на 5,5% в Амстердаме, что является самым большим ростом за 12 месяцев на внутридневной основе. С начала года до закрытия торгов во вторник они подорожали на 7%", – говорится в материале.

Падение потребления пива на ключевых рынках, таких как США и Европа, ощущается давно. На этом фоне произошла смена руководства в Heineken. В прошлом месяце стало известно, что директор Дольф ван ден Бринк уйдет в отставку в мае после шести лет во главе компании. Сейчас совет директоров ищет кандидата на этот пост.

Ван ден Бринк говорит, что нужны "большие и смелые инновации" на развитых рынках. По его мнению, низкоалкогольное и безалкогольное пиво имеют большой потенциал.

Отдельно отмечается, что компания прогнозирует рост операционной прибыли в этом году на 2-6%, по сравнению с 4,4% в 2025 году, что было нижней границей прогнозируемого диапазона.

Продажи конкурентов Heineken также пострадали от общего спада потребления пива. На ситуацию повлияли не только цены, но и обеспокоенность потребителей по поводу влияния алкоголя на здоровье.

Сокращение сотрудников

В сентябре 2025 года стало известно, что крупнейшая авиакомпания Европы сократит тысячи работников. Немецкий перевозчик Lufthansa на тот момент имел около 103 тысяч сотрудников. К 2030 году компания планирует сократить около четырех тысяч работников.

Между тем американские корпорации увольняют десятки тысяч сотрудников в попытке сократить собственные расходы и ускорить инвестиции в искусственный интеллект. Ожидается, что работу потеряют более 52 тысяч человек. В частности, логистическая компания UPS сокращает до 30 тысяч рабочих мест.

