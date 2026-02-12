Вирастюк впервые за долгое время показал свою возлюбленную (фото)

Пара воспитывает двух общих сыновей.

Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк впервые за долгое время показал свою гражданскую жену Ирину.

Не секрет, что мужчина вместе с новой избранницей, которая моложе его на 11 лет, воспитывают двух общих сыновей. Также у Василия есть трое сыновей от предыдущих отношений. В своем Instagram спортсмен поделился новым фото возлюбленной и публично признался ей в любви.

"Моя любимая в прекрасной форме. Ирина Георгиевна, мама четверых детей. Кто бы сказал! Люблю безгранично", - подписал кадр Вирастюк, который сделан в Ивано-Франковске.

К слову, Ирина позировала на камеру возле фотозоны с сердечками в черном пальто. Также женщина дополнила свой образ темными очками.

К слову, Василий познакомился с избранницей в 2019 году в ресторане. Однако романтические отношения между ними начались после начала полномасштабной войны. А уже в 2023 году стало известно, что у них родился сын Владимир, и через два года пара во второй раз стала родителями - на свет появился сын Ярослав.

Напомним, ранее Василий Вирастюк рассказал, как со скандалом развелся со второй женой. По словам спортсмена, решение о разводе принимал он.

