Медь снова дорожает, подбираясь к новому рекорду

Инвесторы делают ставку на рост спроса со стороны мировой промышленности, экологическую трансформацию и искусственный интеллект

Цены на медь снова начали расти, подбираясь к новому рекорду. Металл поддерживает прогноз сокращения предложения и ослабление доллара, несмотря на снижение спроса со стороны Китая в преддверии Лунного Нового года.

Издание Bloomberg пишет, что инвесторы делают ставку на рост спроса со стороны мировой промышленности, экологическую трансформацию и искусственный интеллект в то время, когда поставки из рудников ограничены из-за снижения качества руды. Спекулятивные фонды, в том числе китайские, способствовали ускорению роста в последние месяцы. Ослабление доллара, делающее сырьевые товары дешевле в других валютах, поддержало рост цен.

Объем спотовых торгов очищенной медью в Китае упал до 13 400 тонн в среду, 11 февраля, с пикового значения более 38 000 тонн 2 февраля, согласно данным консалтинговой компании Mysteel Global. Открытый интерес и объемы торгов на Шанхайской фьючерсной бирже упали до самого низкого уровня с ноября.

К 04:43 утра по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла до 13 166,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм меди стоит 13,17 доллара.

Цены на металлы - последние нововсти

30 января цены на золото, серебро и медь резко упали после достижения рекордных максимумов на неделе. Инвесторы разнервничались из-за угасания надежд на агрессивное снижение процентных ставок в США и стабилизации курса доллара.

Рост курса американской валюты делает металлы, цены на которые установлены в долларах, более дорогими для держателей других валют, что может повлиять на спрос.

