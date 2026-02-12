Морозы до -21°C и дроны над головой: как украинская пехота выживает в зимних окопах, - BI

Бойцы 3-го армейского корпуса рассказали, как держат оборону в условиях глубокой зимы в Харьковской области.

Украинские военные на передовой вынуждены балансировать между выживанием в сильные морозы и необходимостью оставаться незаметными для российских дронов. После резкого похолодания температура на северо-востоке Харьковской области в отдельные ночи опускалась до -21°C (около -6°F), пишет Business Insider.

"В Украине действительно, действительно холодно. Думаю, это первая зима за некоторое время с такой холодной погодой", – рассказал главный сержант пехотной роты 3-го армейского корпуса с позывным Нефор.

Грелки вместо обогревателей

По словам военного, главное средство спасения от холода – химические грелки, которые солдаты кладут под форму.

"Вы прикладываете эту грелку к телу, и ваша кровь циркулирует, нагреваясь. Это работает, неплохо", – объясняет Нефор.

Одна грелка действует 6–8 часов, поэтому каждому бойцу нужно не менее трех в сутки. В условиях таких морозов обморожение может возникнуть уже через 30 минут.

Подразделение экспериментировало с электрическими обогревателями, однако от них отказались из-за риска быть обнаруженными тепловизорами. На фоне холодной окружающей среды перегретый человек становится легкой мишенью для дронов. Зато химические грелки дают минимальную тепловую сигнатуру.

Дроны, подвалы и нехватка энергии

Старший лейтенант Сергей Андреев, заместитель командира роты беспилотников подразделения "Кракен", говорит, что зимой ситуация осложняется еще и недостатком естественного укрытия.

"В большинстве случаев это большая окоп или подвал в разрушенном здании", – говорит он.

Тепловые следы от двигателей дронов в мороз видны лучше, а размещение в зданиях могут позволить себе только отдельные операторы.

Электрические приборы нуждаются в питании. По словам Нефора, его рота имеет около 20 портативных аккумуляторов EcoFlow, но этого недостаточно для всех позиций. Батареи также необходимы для раций и экранов.

Поэтому почти каждый боец носит с собой обычный павербанк. "Это тот внешний аккумулятор, который можно купить в магазине – с портами Type-C или USB", – говорит сержант.

"Если ты не высохнешь – ты умрешь"

Опасны не только морозы, но и перепады температуры. Влажная форма после оттепели снова замерзает, что резко повышает риск переохлаждения.

"Если ты не высохнешь, то умрешь. У нас есть такая пословица", – говорит Нефор.

Сухая одежда – критически важный ресурс. Доставлять ее на позиции помогают беспилотные наземные платформы, которые подвозят также боеприпасы, воду, еду и грелки.

Оружие в мороз тоже требует ухода. Бойцы используют смазочную смесь на основе автомобильного масла, иногда добавляя немного антифриза, чтобы механизмы не замерзали.

Истощение и постоянные атаки

Из-за угрозы обнаружения на позиции обычно находятся небольшие группы по 2–4 военных. Ротация происходит каждые несколько часов между холодными наблюдательными пунктами и более теплыми местами отдыха.

Операторы дронов иногда остаются на передовой по две-три недели подряд.

"Изнурительно проводить все это время при минусовой температуре. Даже если у вас есть обогреватели", – отмечает Андреев.

Несмотря на морозы, интенсивность российских атак не уменьшается. Андреев говорит:

"Неважно, какая погода. Они нападают на нас, как зомби, по двое или трое человек одновременно посреди замерзшего поля".

Война в Украине – последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, от чего зависит завершение войны России против Украины до июня.

"Зависит от Америки, которая должна давить. Извините, что говорю "должна", но по-другому не получается, - должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета", - сказал президент.

По оценкам НАТО, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1,3 миллиона военных, из них 350 тысяч - погибшие. Только в 2025 году было убито или ранено 400 тысяч российских военных, при этом в альянсе отмечают непропорционально высокую долю погибших.

В то же время в НАТО считают маловероятным крах украинской обороны на фронте в течение ближайшего года.

