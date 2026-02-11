Правительство запускает беспроцентные кредиты для украинцев, переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций

Средства предназначены для обустройства на новом месте.

В Украине запускают механизм беспроцентных займов для людей, которые вынужденно переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Деньги можно получить для обустройства на новом месте.

"Задача государства – помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", – добавила глава правительства.

Видео дня

Новый механизм предусматривает единовременный беспроцентный кредит в размере до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс. грн).

Срок возврата средств составит до 15 лет. Проценты банкам будет компенсировать государство, таким образом для получателей этот кредит будет беспроцентным.

"Средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом жилье", – пояснила Свириденко.

Как воспользоваться новой поддержкой

Для того, чтобы получить займ, одному из совершеннолетних членов семьи необходимо обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации.

После рассмотрения документов и согласования уполномоченный банк выплачивает средства. Банк будет определен по результатам конкурса.

"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры", – отметила премьер.

Подробные разъяснения о порядке обращения и перечне документов, необходимых для получения займа, в ближайшее время опубликует МВД.

Другие программы поддержки для украинцев

В декабре 2025 года правительство расширило программу кредитования "єОселя" еще на одну категорию украинцев. Так, мобилизованным во время военного положения военнослужащим разрешили получить льготную ипотеку под 3%.

Ранее в Украине заработала программа раннего скрининга здоровья для украинцев старше 40 лет. Она позволит выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы психического здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: