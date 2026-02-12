30-летняя Алина Гросу рассекретила пол первенца (видео)

Певица совсем скоро станет мамой.

Известная украинская певица Алина Гросу рассекретила пол первенца.

Напомним, о своей беременности 30-летняя артистка объявила в начале января. А уже сегодня, 12 февраля, опубликовала в Instagram трогательноевидео. В частности, она вместе со своим избранником, лицо которого тщательно скрывает, держат в руках баллоны. После нажатия из них пошел голубой дым, значит, Алина родит мальчика.

"Наша маленькая вселенная! Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух. И да, я сама в шоке", - подписала ролик Гросу.

Что известно о личной жизни Алины Гросу

В 2019 году Алина вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Однако пара была в браке недолго. Позже стало известно об отношениях Гросу с российским актером Романом Полянским.

Певица отмечала, что их союз завершился в начале полномасштабной войны, однако поговаривают, что пара до сих пор вместе. По слухам, именно Роман является ее вторым мужем и отцом будущего ребенка.

