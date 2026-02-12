В Патагонии от лесных пожаров пострадали самые старые в мире деревья: ученые указали на причину

Из-за выбросов парниковых газов части Чили и Аргентины сталкиваются со все более засушливыми летними сезонами.

Смертельные лесные пожары, унесшие жизни более 20 человек в Чили и уничтожившие большие площади уникальных лесов в Аргентине, стали примерно в три раза более вероятными из-за глобального потепления.

Как пишет The Guardian, к таким выводам пришли ученые из консорциума World Weather Attribution (WWA). Исследователи установили, что жаркие, сухие и ветреные условия, которые позволили огню стремительно распространиться в январе, стали значительно более вероятными из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Из-за выбросов парниковых газов части Чили и Аргентины сталкиваются со все более засушливыми летними сезонами. В Чили количество осадков в начале лета уменьшилось на 25%, а в пострадавшем регионе Патагонии – на 20%.

В середине января масштабные пожары ввели в регионах Биобио и Ньюбле в Чили режим "состояния катастрофы". Огонь унес жизни 23 человек, уничтожил более тысячи домов и вынудил эвакуироваться около 52 тысяч жителей. Распространению пожаров способствовали температуры выше 37°C и сильные ветры.

"В Аргентине возгорания начались в начале января и охватили, в частности, национальный парк Лос-Алерсес в Патагонии, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь растут древние алерсе – деревья, которые могут жить более 3 тысяч лет и считаются одними из самых старых в мире", – говорится в статье.

Ученые предполагают, что масштаб ущерба мог увеличиться из-за значительного сокращения финансирования пожарных служб правительством президента Хавьера Милея, который ранее называл климатический кризис "социалистической ложью".

Доктор Хуан Антонио Ривера из Национального совета научных и технических исследований Аргентины (CONICET) заявил, что пожары уничтожили уникальные древние леса и биоразнообразие региона:

"Это древние гиганты, которые стояли нетронутыми тысячелетиями. К сожалению, когда правительство не понимает изменения климата и его связи с человеческой деятельностью, а природа не является приоритетом, последствия пожаров становятся более масштабными, чем могли бы быть".

По его словам, высыхание ландшафтов уже не является прогнозом на будущее, а превратилось в реальный кризис, требующий немедленных действий для защиты людей и природы.

Доктор Клэр Барнс из Имперского колледжа Лондона отметила, что анализ выявил четкий и опасный "отпечаток" изменения климата на этих пожарах.

"Сжигая ископаемое топливо, мы фактически повысили ставки, сделав условия для таких разрушительных пожаров значительно более вероятными", – сказала она.

По словам ученых, усиление экстремальных погодных явлений будет продолжаться до тех пор, пока человечество не прекратит сжигать ископаемое топливо. В исследовании применили рецензируемые методики, метеорологические наблюдения и климатические модели, чтобы определить, насколько глобальное потепление повысило вероятность жарких, сухих и ветреных условий.

Отмечается, что ситуацию в Чили также осложнили плантации неместных деревьев, которые являются более воспламеняемыми, чем автохтонные виды. По словам Маурисио Сантоса-Веги из Климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца, такие насаждения часто расположены непосредственно возле населенных пунктов – как это было в Вальпараисо в 2024 году, где масштабные пожары унесли по меньшей мере 131 жизнь.

