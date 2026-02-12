Спикер Сил обороны юга рассказал о ситуации на Запорожье: идет ли речь о контрнаступлении

Оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия.

На юге Украины российские захватчики сосредоточили значительные ресурсы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. В то же время украинские защитники ведут там активную маневренную оборону, уничтожая оккупантов.

Такое заявление сделал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу". По его словам, на указанных направлениях фактически находятся подразделения нескольких армий: 5-й, 29-й, 36-й и даже 35-й.

Спикер Сил обороны юга добавил, что оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия. Ситуация на этих участках фронта довольно сложная.

Сообщения российских пропагандистов о якобы контрнаступлении ВСУ он опроверг. По словам Волошина, речь идет о ликвидации вражеских групп, которые смогли проникнуть вглубь украинской обороны.

Так, в Тернуватом, Косовце, Придорожном и Лукьяновке военные армии РФ осуществили фото- и видеофиксацию. Однако эти населенные пункты зачистили украинские защитники.

Ежедневно Силы обороны проводят активные операции, отметил Волошин:

"Мы действительно взяли под контроль определенное количество участков в серой зоне, проводим ежедневно до двух десятков поисково-ударных и разведывательно-поисковых действий, уничтожаем вражеские инфильтрационные группы".

Однако эти действия не являются классическим контрнаступлением, пояснил спикер Сил обороны юга. Он акцентировал, что украинские воины проводят "не позиционную, а активную оборону".

"Мы проводим маневренную оборону, а затем уничтожаем и отбрасываем как можно дальше, не позволяя противнику закрепиться на занятых позициях", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 11 февраля сообщил, что на передовой произошло 113 боевых столкновений с противником. 22 из них зафиксировали на Покровском направлении. На Гуляйпольском же направлении произошло 15 атак оккупантов.

Между тем Силы обороны Украины выбили россиян из села Косовце Запорожской области. Теперь населенный пункт находится под полным контролем украинских защитников.

