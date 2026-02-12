Дроны поразили арсенал ГРАУ в Волгоградской области, население эвакуируют

Традиционно было заявлено, что на объект Минобороны РФ упали обломки дрона и пострадавших нет.

В ночь на 12 февраля дроны нанесли удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ в Волгоградской области.

В настоящее время на объекте продолжается масштабная детонация боеприпасов, сообщают российские ТГ-каналы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже объявил эвакуацию жителей поселка Котлубань.

"На территории объекта министерства обороны возле поселка Котлубань произошло возгорание. В тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны", - написал Бочаров.

Кроме того, около десятка взрывов было и в Тамбовской области, где атакован завод "Прогресс". В результате удара там возник пожар.

Хотя губернатор региона Евгений Первышов заявил, что "в результате удара украинских БПЛА" якобы был поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, где загорелись учебные мастерские.

Кроме этого, в Брянске после взрывов произошло возгорание в районе местной ТЭЦ. Местами произошли перебои с электроэнергией.

Удары по территории РФ

Летом 2025 года дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, в результате чего там произошли взрывы. Сообщалось, что там произошло возгорание одного из складов боеприпасов.

А уже 9 февраля этого года произошли новые поражения дронами Службы безопасности Украины завода, производящего российские ракеты.

