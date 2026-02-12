В обменниках и банках вырос евро: курс валют в Украине 12 февраля

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 февраля, остался на прежнем уровне и составляет 43,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,83 гривни за доллар.
При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,90 гривни за евро.
Сколько стоит доллар в обменниках сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,05 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи - 51,25 грн/евро.
Курс валют в Украине – последние новости
Национальный банк Украины установил на четверг, 12 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,03 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.
В отношении евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,21 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.
Издание Bloomberg писало, что доллар упал по отношению ко всем основным валютам. Инвесторы ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США после появления новых признаков ослабления американской экономики.