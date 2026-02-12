Скорость реакции на атаки РФ замедлилась: эксперт по энергетике объяснил простую причину

Одна из целей россиян - бить по ремонтным бригадам.

Скорость реагирования на атаки российских оккупантов замедлилась из-за их двойных ударов, заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

"То есть одна из целей, которые сейчас есть у врага, - бить по бригадам", - подчеркнул он в эфире "Киев 24". По словам Закревского, в последние полтора года есть "запрет выезжать на места, пока что-то там еще кружит, летает".

И это не потому, что "мы не хотим приехать и срочно начать что-то чинить". Просто это уже правило, что если оккупанты видят, что выехали бригады, - туда снова прилетит. Эксперт добавил, что это касается как прифронтовых регионов, так и Киева.

Кроме того, Закревский подчеркнул, что энергетики и коммунальщики во время морозов - это "как медики Красного креста".

Последние удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 февраля российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В одном из районов города зафиксировано попадание в частный дом. Известно о двух пострадавших.

В Днепре ночью также прогремела серия взрывов, повреждены частные дома. Сообщалось о четырех раненых, среди них - мальчик, которому нет еще и месяца.

Кроме того, в Одессе в результате ночной дронной атаки россиян существенные повреждения получила гражданская и критическая инфраструктура. Пострадал мужчина. Город частично остался без водоснабжения.

