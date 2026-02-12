Нужно перетащить только одну спичку, чтобы равенство стало правильным: головоломка для гениев

Проверьте свои способности в новом задании от УНИАН.

Головоломки со спичками пользуются популярностью на протяжении многих лет. Сейчас они снова на пике популярности.

Именно такой вызов для своих читателей подготовил УНИАН. Решать такие задачки не только интересно, но и полезно. Это отличный способ отвлечься от повседневных проблем, а также – проверить свое логическое и критическое мышление.

Справиться с этим вызовом будет довольно непросто. Чтобы найти ответ, нужно мыслить нестандартно – одного умения считать, к сожалению, будет недостаточно.

Готовы проверить свои способности?

Ниже вы увидите изображение, где с помощью спичек выложено равенство 10+6=12. Очевидно, что оно не является математически правильным. Вам нужно это исправить.

Но будьте внимательны. Переместить можно только одну спичку (изменять можно как цифры, так и знаки).

Не спешите с ответом. Проанализируйте количество спичек и их расположение. Если вы сосредоточитесь, у вас точно все получится.

Как ваши успехи? Удалось ли вам найти такой способ расположения спичек, чтобы равенство стало правильным? Если вы справились, у вас действительно очень развитое логическое мышление.

Для того, чтобы решить эту головоломку, достаточно было заменить знак "+" на "-". А лишнюю спичку нужно было добавить к 0 так, чтобы получить 8.

В итоге у вас должно получиться равенство 18-6=12.

