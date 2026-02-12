Назван худший город Европы для ночного сна, и это не Киев

Исследователи учитывали экологические и поведенческие факторы, влияющие на качество отдыха.

Названы лучшие и худшие города Европы для ночного сна, однако ни Киев, ни другие украинские населенные пункты, страдающие от ночных российских атак, в этот список не попали. Как пишет Daily Mail, среди худших - Прага, Варшава, Барселона.

"Новый рейтинг определил города Европы с худшими условиями для сна, а также те, где туристы могут рассчитывать на действительно спокойную ночь во время короткой поездки. Европейский индекс сна 2026 года (European Sleep Index 2026) проанализировал условия для отдыха в 25 городах, чтобы установить, где заснуть проще всего, а где – сложнее всего", – пишет британское издание.

Исследователи учитывали экологические и поведенческие факторы, которые непосредственно влияют на качество ночного отдыха. Среди них – уровень шума, световое загрязнение, качество воздуха, распространенность курения и употребления алкоголя, а также средняя продолжительность сна жителей и гостей городов. А вот размер города как таковой не является решающим фактором.

Видео дня

Таким образом, худшие показатели продемонстрировала Прага. За ней – Варшава и Барселона. Эти города характеризуются высоким уровнем ночного шума, концентрацией заведений с поздним графиком работы и значительной транспортной нагрузкой.

Прага получила плохие оценки из-за высоких показателей потребления алкоголя и распространенности курения, а также из-за одного из самых высоких уровней шумового загрязнения среди исследованных городов.

Барселона, которая стала третьей, продемонстрировала самый высокий уровень шума среди всех 25 городов. Причиной стали большой туристический поток, активная ночная жизнь и плотная жилая застройка.

Где в Европе спится лучше всего

Лучшим городом Европы для сна признан швейцарский Цюрих. В тройку лидеров также вошли Амстердам и Стокгольм. Эти города показали хорошие результаты благодаря более низкому уровню шума и эффективному регулированию ночной активности.

В Цюрихе зафиксирован низкий уровень светового загрязнения и относительно приемлемое качество воздуха. Амстердам и Стокгольм, в свою очередь, активно применяют городское планирование для уменьшения шума – в частности, путем создания зеленых зон и продуманного управления транспортными потоками.

Управляющий директор Coway Europe Родни Рю, компании, которая проводила исследование, отметил: путешественники часто считают, что плохой сон – это неизбежная часть путешествия в большой город. Однако данные свидетельствуют, что некоторые направления значительно лучше контролируют ночные условия.

По его словам, уровень шума и качество воздуха напрямую влияют на то, насколько хорошо человек высыпается – независимо от того, проживает ли он в городе постоянно или приехал только на несколько дней. Плохой сон – не обязательная составляющая городского туризма, и города, которые серьезно относятся к контролю шума, качеству воздуха и ночному планированию, создают более комфортные условия как для жителей, так и для гостей.

Другие неоднозначные места для отдыха

Напомним, согласно исследованию, Пхукет в Таиланде носит титул самого переполненного туристического направления в мире. Там на каждого местного жителя приходится впечатляющее количество туристов – 118 человек.

В то же время Пхукет - один из лучших пляжных курортов Таиланда, всему миру известны его роскошные песчаные пляжи, среди которых такие знаменитые, как Ката и Карон. Посетители могут столкнуться с сильной перенаселенностью, особенно в высокий сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: