У известного украинского певца-воина случился инфаркт

Юрий рассказал о своем самочувствии сейчас.

Украинский певец-военный и лидер группы Ot Vinta Юрий Журавель рассказал о проблемах со здоровьем.

В своем Facebook 53-летний мужчина отметил, что недавно перенес инфаркт. Юрий добавил, что сейчас чувствует себя лучше и его постоянно поддерживает жена Наталья.

"Никакие вражеские инфаркты не одолеют мое сердце, потому что оно переполнено любовью. И именно сегодня у моей любимой Натальи день рождения. Давайте окунем и искупаем ее в море ваших искренних поздравлений и пожеланий. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно поправлюсь. Военно-морские силы придают Журавлю силы, а она - крылья", - написал артист.

Жена певца-воина добавила в Facebook, что в течение последних недель Юрию было плохо. Однако они вовремя обратились к врачам.

"В течение нескольких последних недель были сердечные намеки и вот - тяжелый обширный инфаркт. И здесь я хочу сказать главное. Врачи неотложной помощи, реаниматологи и кардиологи - вы настоящие герои. С момента, когда Юра сам вызвал "скорую", до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут, которые спасли жизнь", - отметила Наталья.

К слову, Юрий в августе 2025 года мобилизовался, а сейчас служит в одной из бригад морской пехоты. До военной службы он выступал в группе Ot Vinta, а также был художником.

