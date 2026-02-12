Старше Римской империи и выше Статуи Свободы: какое самое 'толстое' дерево на Земле (фото)

Когда речь заходит о внушительных размерах, ни одно дерево на Земле не может сравниться с деревом Генерал Шерман. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что этот колосс древесного мира, расположенный в Национальном парке Секвойя в Калифорнии, достигает почти 84 метров в высоту, его возраст оценивается примерно в 2200 лет, а вес превышает миллион килограммов.

Удивительные факты о дереве Генерал Шерман

Точная эго высота составляет 83,8 метра. Для сравнения, это почти вдвое больше высоты Статуи Свободы в Нью-Йорке – медная статуя имеет высоту 46,05 метра от основания до факела.

Служба национальных парков США указывает вес ствола около 1 270 000 килограммов - это примерно эквивалентно весу 7 взрослых синих китов, которые могут весить до 180 000 килограммов

На сайте Visit Sequoia указан немного меньший вес - около 1 224 699 килограммов.

По данным Службы национальных парков, диаметр дерева Генерала Шермана у основания составляет 11,1 метра. Диаметр самой большой ветви составляет 2,2 метра.

Сколько лет дереву Генерал Шерман

По последним оценкам, ему около 2200 лет, хотя другие оценки предполагают, что оно может быть еще старше. В любом случае, это дерево выросло из земли ещё до начала Римской империи, которая началась в 27 году до нашей эры.

Это гигантская секвойя (Sequoiadendron giganteum), высокое вечнозелёное дерево с красновато-коричневой корой. Оно одно из многих огромных деревьев, произрастающих в Гигантском лесу - роще гигантских секвой, расположенной в Национальном парке Секвойя, Калифорния, США.

Важно, что дерево Генерал Шерман - самое большое из ныне живущих деревьев на планете по объёму. Однако оно не самое высокое, не самое широкое и не самое старое.

Дерево коко-де-мер, произрастающее на Сейшельских островах, имеет семена, которые могут достигать невероятных 40-50 см в диаметре. Оно способно поддерживать такие колоссальные семена, используя свои листья как систему воронок и желобов, которая собирает дождевую воду и направляет ее к основанию ствола.

