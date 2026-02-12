У России есть две задачи: эксперт спрогнозировал, где враг сосредоточит весеннее наступление

У оккупантов есть ресурсы, и, скорее всего, начиная с конца апреля, они будут задействованы в полном объеме, говорит Селезнев.

Российские оккупационные войска накапливают ресурсы, которые направят на реализацию как минимум двух задач. Речь, в частности, об оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя материал издания Welt о том, что РФ готовит весеннее наступление в Украине. Он прогнозирует, что в этой задаче россияне будут делать акцент на атаках на городскую агломерацию, охватывающую Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку.

Еще одна задача РФ, по словам Селезнева, заключается в формировании клещей вокруг группировки украинских Сил обороны в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.

"Если открыть карту DeepState, то она очень красноречива. Противник одновременно атакует к западу от населенного пункта Степногорск – это трасса на Запорожье, формируя таким образом левый край клещей, и активно продвигается в районе Гуляйполя. Сейчас его активность переместилась несколько севернее Гуляйполя, но там проводятся определенные контрнаступательные мероприятия украинской армии в районе Тернуватого. Но все же это тактический эпизод, и говорить о масштабных изменениях, я думаю, сейчас еще слишком рано", – пояснил он.

Поэтому логика экспертов издания Welt очевидна, говорит эксперт. У оккупантов есть ресурсы, и, скорее всего, начиная с конца апреля, они будут задействованы в полном объеме. Селезнев пояснил, что именно тогда на украинских дорогах и полях стабилизируются почвы.

"Соответственно, есть вероятность, что противник, концентрируя эти ресурсы, перебрасывая определенные силы и средства, будет концентрировать свои усилия именно на этом участке фронта", – констатировал он.

Война в Украине: другие прогнозы

По мнению Владислава Селезнева, потеря Покровска и Мирнограда Донецкой области – вопрос недель. Он прогнозирует, что дальше россияне пойдут на еще два города – там, по его словам, могут вспыхнуть довольно масштабные бои.

Между тем в НАТО считают маловероятным крах украинской обороны на фронте в течение ближайшего года. Прогнозируется, что в ближайшие месяцы война будет продолжаться в формате борьбы на истощение.

