Украина получит 'недорогие' гиперзвуковые ракеты: уже прошли успешные испытания

Эта система, получившая название Nightfall, будет поставлена ​​Украине, но также послужит основой для будущих проектов британских вооруженных сил по нанесению ударов на большие расстояния.

Компания Hypersonica разрабатывает ракеты, способные маневрировать на скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Об этом пишет The Times.

На прошлой неделе она провела первые испытания своих навигационных систем, разработанных всего за девять месяцев, со стартовой площадки на космодроме Андойя в Норвегии. Ракета показала ожидаемые результаты, разогнавшись до скорости более 7400 км/ч, или Маха 6.

В правительстве заявили, что эта система, получившая название Nightfall, будет поставлена ​​Украине, но "также послужит основой для будущих проектов британских вооруженных сил по нанесению ударов на большие расстояния". Контракты на Nightfall, как ожидается, будут заключены в марте.

"Мы стремимся обеспечить Европу возможностью нанесения глубоких и высокоточных ударов по необходимой цене и в необходимые сроки, и именно это позволяют нам сделать эти инвестиции", - сказал Филипп Керт, соучредитель и генеральный директор Hypersonica.

По его словам, компания планирует подготовить ракеты к развертыванию к концу десятилетия. Великобритания и Германия объявили о планах разработки ракет дальнего действия с дальностью более 2000 км в мае 2025 года в рамках соглашения Trinity House о сотрудничестве в области обороны.

Инвестиционный раунд возглавляет фонд Plural, созданный при участии основателей, а также Федерального агентства Германии по прорывным инновациям (Sprind) и существующих инвесторов General Catalyst и 201 Ventures.

Керт отметил важность привлечения инвесторов, обладающих обширными знаниями в отрасли, а также государственной поддержки.

"Деньги позволяют нам двигаться по очень эффективному с точки зрения времени пути в разработке технологий", - сказал он.

Директор добавил, что наличие наступательных ракетных возможностей по оптимальной цене и в нужные сроки имеет жизненно важное значение для европейской обороны:

"В Европе признано, что именно возможность "глубокого удара" позволит нам создать необходимые средства сдерживания и обороны. Очень важно, чтобы мы получили это в такие сроки и по такой цене, чтобы это имело смысл для Европы. У США есть гиперзвуковые системы, стоимость одного запуска которых составляет 40 миллионов долларов, а программа разработки обошлась в миллиарды и заняла десятилетия. У нас в Европе нет 20 лет или 20 миллиардов долларов, чтобы вкладывать их в подобные программы разработки. Нам нужен новый подход к разработке технологий для этих систем".

Отмечается, что компания Hypersonica - одна из 90 организаций, отобранных в 2024 году для поддержки правительственной семилетней программы разработки гиперзвуковых систем стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов.

Керт сказал, что компания инвестирует в свою лондонскую команду и рассчитывает использовать поставщиков из Великобритании.

"Мы хотим расширить наше присутствие за счет местного производства в Великобритании и странах Восточной Европы, в соответствии с пожеланиями заказчика", - добавил он.

Интересно, что привлечение средств компанией Hypersonica произошло через день после истечения срока подачи заявок компаниями на разработку новой британской баллистической ракетной системы с 200-килограммовой боевой частью, дальность действия которой превышает 500 км.

Оружие для Украины

Испания передала Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25. Ранее технологию долгое время отказывались предоставить в Соединенных Штатах Америки.

Передача радара испанской компании Indra позволит существенно усилить возможности мониторинга воздушного пространства и раннего обнаружения угроз в небе.

