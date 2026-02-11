В 1961 году США запустили на орбиту миллионы медных иголок: зачем они это сделали

Результат проекта оказался не таким, как предполагали ученые.

В 1961 году США случайно создали одну из самых страшных коллекций космического мусора, которую люди когда-либо запускали на орбиту. Они пытались создать собственную ионосферу, пишет IFLScience.

Зачем США пытались создать собственную ионосферу

Отмечается, что во время Холодной войны США, как и СССР, были ограничены в способах отправки сообщений на большие расстояния. Штаты могли общаться с другими странами только с помощью подводных кабелей или отправляя сигналы через ионосферу.

США не были слишком довольны этой ситуацией. Подводные кабели можно перерезать, а связь с использованием ионосферы также считалась уязвимой для помех. США были обеспокоены тем, что ядерные взрывы на низкой околоземной орбите могут нарушить радиосвязь, если СССР или другие стороны попытаются это сделать.

В издании добавили, что военные США и ученые из Массачусетского технологического института предложили решение - создать собственную ионосферу. Идея заключалась в запуске на орбиту огромного количества медных иголок, которые при необходимости отражали бы радиосигналы.

Этот план сразу же вызвал обеспокоенность среди астрономов. Они опасались, что диполи могут заблокировать их обзор, а другие беспокоились о риске, который они представляют для спутников.

Чтобы проверить свою идею, команда разработала миссию, которая должна была быстро завершиться естественным распадом, при этом иголки должны были упасть на Землю в довольно короткие сроки.

Как прошел эксперимент

В 1961 году ВВС США попытались выпустить на орбиту миллионы крошечных медных игл. Первая попытка закончилась неудачей, поскольку иглы не были выпущены, как планировалось.

Позже команда разработала новый диспенсер - нафталин-гель, который быстро испарялся при выпуске в космос. В 1963 году миссия, получившая название проект "Вестфорд", успешно отправила в космос 120–215 миллионов игл.

Подразумевалось, что иглы будут медленно распределяться по космосу, где они будут использоваться для ретрансляции сигналов, посылаемых с Земли.

"Для успешной работы связи потребуются антенны с высоким коэффициентом усиления (луч 0,15°), мощные передатчики и достаточное количество диполей, рассеивающих энергию, которые должны находиться в общем объеме пространства, где пересекаются лучи передатчика и приемника в дипольном поясе", - рассказал Дональд МакЛеллан, бывший заместитель директора Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института.

В издании отметили, что команде удалось продемонстрировать, что система работает, передавая голос, текст и данные между станциями Вестфорд в Миллстоун-Хилл в Массачусетсе и Кэмп-Паркс в северной Калифорнии. Тем не менее, многие из медных игл, запущенных с Земли, остались на орбите.

"Несмотря на то, что на эти скопления по-прежнему сильно влияет давление солнечной радиации, они не распадаются так быстро, как отдельные иглы. Сегодня на орбите Земли остается 46 скоплений. Только девять из них в настоящее время находятся на орбитах с перигеем ниже 2000 км", - говорится в одном из заявлений NASA.

